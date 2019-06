El concierto del 40 aniversario de The Cure llega a los cines del mundo

La película "The Cure Anniversary 1978-2018", que recoge el concierto por el cuarenta aniversario de la mítica banda británica "The Cure", se estrena el próximo 11 de julio en los cines de todo el mundo.



El 7 de julio de 2018 en Hyde Park, el corazón verde de Londres, "The Cure" ofreció ante 65.000 espectadores "uno de los conciertos más memorables de su trayectoria" para celebrar sus cuatro décadas sobre los escenarios, apuntó este jueves en una nota de prensa la distribuidora Versión Digital.



El largometraje que recoge ese momento tiene una duración de 135 minutos.

Los miembros de la banda, Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O'Donnel y Reeves Gabrels, tocaron en aquel recital canciones tan míticas como "Lovesong", "Lullaby", "Boys Don't Cry" o "Friday I'm in Love".



La película la ha dirigido Tim Pope, artífice de algunos de los videoclips más icónicos de "The Cure", así como de la premiada película-concierto "In Orange" (1986).

"Robert nunca ha cantado tan bien ni "The Cure" ha tocado con tanta pasión, tan unidos, con tanta fuerza", aseguró el director.



La cinta fue editada de forma conjunta por Pope y Smith y el productor y responsable del espectáculo en directo, Paul Corkett, los meses posteriores a aquel 7 de julio.

En marzo de este año la banda ingresó en el Salón de la Fama del Rock&Roll (Estados Unidos) y se espera que este año saquen nuevo disco, el primero de estudio en más de una década.