Cuando se presentó la oportunidad para que Leo Rosas saliera de Bolivia rumbo a México, para 'probar suerte' en el casting de uno de los programas de talento más reconocidos de ese país, el cantante boliviano no lo dudó y junto a su amigo y benefactor Tito Monasterio, armó una maleta llena de ilusiones y se marchó.

Aquella decisión que tomó en marzo de este año ahora está rindiendo sus primeros frutos. Leo ha encantado en La Voz, no solo a las celebridades que forman parte del jurado (Belinda, Lupillo Rivera, Ricardo Montaner y Yahir), sino que también, ha sabido ganarse el corazón del público que aplaude cada una de sus presentaciones sobre el escenario.

Este cruceño que en 2017 estudió canto en la academia Internacional Vocal Training, mismo año que comenzó a trabajar con el productor español Joan Romagosa, estuvo realizando diversas presentaciones en el país e incluso, en 2014, con solo 15 años, tuvo la oportunidad de abrir el concierto de Juan Gabriel en Santa Cruz.

Desde México DF, Leo hizo una pausa en sus ensayos para conversar con EL DEBER y comentar el sueño que está viviendo y las posibilidades que tiene de seguir avanzando en el reality show, que ingresa en una de sus fases más 'calientes'.

Haz superado las dos primeras fases en La Voz, ¿Hay nervios, qué te dice la familia?

Fue muy emocionante compartir escenario con Nelly Burguette, una compañera con la que trabajamos mucho y con la que siempre tratamos de dar lo mejor. La familia siempre felicitándome, las amistades también, deseándome bendiciones, me dicen que están orgullosos y es por eso que les agradezco.

Siempre uno quiere superarse y trato de dar más en cada presentación. En la próxima que me toque daré el '1.000 por ciento'.

¿Cómo te ha tratado el público en México?

Al estar en otro país es difícil, pero gracias a Dios la gente aquí es muy expresiva y me han dado mucho apoyo.

Debe haber gente que se sorprende de que un boliviano esté pasando de fase habiendo grandes artistas mexicanos y por eso lo valoro mucho, porque me están apoyando y me están tomando como a un hijo adoptivo en México; estoy agradecido con este país que me está dando la mano.

¿Cómo se da la posibilidad para viajar y hacer el casting?

Este sueño se dio gracias a la ayuda del inversionista Tito Monasterio, que es un compositor cruceño, él es la persona que me ha colaborado bastante para que yo esté en este momento en México.

No sabíamos lo que iba a pasar, pero dijimos 'hay que probar suerte, ojalá Dios quiera que pasemos la audición', porque en un reality en dónde hay tanta exigencia es muy difícil, pero cuando llegamos y los jurados dieron vuelta a sus sillas aprobando mi participación, fue una emoción muy grande y me sentí muy afortunado. Estaba nervioso porque me presentaba ante grandes artistas muy reconocidos no solo en México, sino también en el mundo.

Cuéntanos un poco de tus inicios en el canto

Creo que canto desde los tres años, ni hablaba bien pero ya cantaba (risas). A los ocho años estuve en un concurso, esa fue mi primera participación en público, también cantaba en el colegio y en festivales organizados por el municipio.

En 2014 tuve la oportunidad, gracias a una invitación de Gabriel Feldman, de abrir el concierto de Juan Gabriel en Santa Cruz. En 2018 también tuve la posibilidad de cantar en el Miss Bolivia.

¿Te quedarás en México cualquiera sea el resultado final de La Voz?

Desde 2016 que voy y vengo de Santa Cruz a México pero ahora he decidido quedarme a vivir en el DF para fortalecer y hacer mi carrera musical, independiente del resultado del reality, me quedaré.

Aquí se pueden hacer grandes cosas, en Bolivia igual, pero creo que las posibilidades de hacer carrera son mayores acá pues hay muchas oportunidades.

He tenido contactos y conversaciones para hacer nuevo material pero es un poco reservado de momento, cuando esté listo, le comunicaremos al público.

Se viene una tercera ronda, si avanzas, de acuerdo a la modalidad del programa, será ya el público el que definirá a los artistas que lleguen a semifinales y ya no los entrenadores, ¿qué importancia tendrá la incidencia de tus seguidores en el país para aumentar tus chances?

Muchísima y es por ello que les pido su apoyo a la gente en Bolivia, que me ayude para seguir. Nos ha costado bastante llegar aquí y es para mí también un compromiso porque sé que hay gente que está contando conmigo, me siento feliz por los comentarios que nos dejan pues la verdad que es una dicha haber logrado llegar aquí porque estar en otro país es difícil.

Ficha

Leo Rosas es hijo de Álvaro Rosas y Elena Ordoñez. Tiene siete hermanos pequeños "que de seguro me deben estar mirando por YouTube".

Estudió hasta el bachillerato en Santa Cruz de la Sierra. Tiene 20 años y canta desde los ocho.

Participó de diferentes recitales y festivales y en 2014 tuvo la oportunidad de abrir el concierto que Juan Gabriel brindó en la capital cruceña. También brindó un show en el Miss Bolivia, en 2018.

