El arte como vía de inclusión de personas con discapacidad auditiva

“Quiero cantar”, le escribió Carla, una persona con discapacidad auditiva a la socióloga, actriz e intérprete de lengua de señas boliviana Gloria Cruz. El pedido la crispó de pies a cabeza y significó un reto, porque para lograrlo varias puertas se le cerraron. No descansó, quería que el sueño de Carla, que en su momento tuvo la atención de los medios al ser la primera reina sorda de la orquídea, no se desvanezca al primer intento.

Gloria, quien ya venía trabajando en proyectos con esta población en Santa Cruz, finalmente pudo concretar el deseo de su amiga al grabar You’ll be in my heart, de Phil Collins, con la ayuda de la carrera de Comunicación de la Universidad Evangélica Boliviana. El video, que lo posteó en su fanpage el mes pasado, cuenta con más de 12.000 reproducciones.

“Las personas con discapacidad auditiva no pueden ir al cine, no van al teatro o alguna otra actividad, simplemente porque no existe inclusión a través de intérpretes”, señaló Gloria, quien forma parte de AcompañArte, una asociación de profesionales que buscan apoyar los procesos de inclusión social por medio del arte a colectivos en situación de riesgo.

Se suben a las tablas

La siguiente actividad de inclusión artística se realizará este sábado, a las 19:30, en el Centro Cultural Seoane, donde se presentará Te lo cuento en señas, una actividad de cuentacuentos apto para todo público, con la interpretación en lengua de señas boliviana y dirigida para personas oyentes y con discapacidad auditiva que podrán disfrutar de algunas historias con grandes y divertidos mensajes.

“Habrá historias para gente oyente e interpretaciones con lengua de señas. Se viene ensayando desde hace algunas semanas. Buscamos que, a través de estas actividades, se visibilice a esta población para que haya una inclusión artística y cultural real”, informó Kirtan Korimailla, que preside AcompañArte.

Por su parte, Gloria sueña en grande y espera, que más adelante, se forme un elenco actoral con discapacidad auditiva en Santa Cruz.