El Carnaval 2019 se recarga con nuevas composiciones musicales

Hay para todos los gustos y comparsas. Los compositores, los cantantes, las productoras y los arreglistas se movilizaron en la víspera de Carnaval alistando variedad de canciones que acompañarán esta celebración.

Más arriesgados que nunca, algunos combinaron melodías tradicionales de la tierra cruceña con irrupciones de modernidad como el trap, y también con ritmos andinos como caporales, alejándose de las concepciones más puristas de la música cruceña.

Uno de los compases nativos más recurrentes es el brincao en esta fecha y Aldo Peña apeló a su energía. Para este 2019 compuso Sabor achachairú, a pedido de las comparsas femeninas e inspirado en la alegría y elegancia que las damas ponen a las carnestolendas.

Katty Karamelo también apostó por un brincao, ella compuso la letra y la música de Súper Camba, tema que también interpreta y que dedica a los cruceños que carnavalean fuera de su tierra natal. En el afán de captar seguidores más jóvenes, fusionó este ritmo con cadencias más urbanas como la batucada.

Mariela López, más conocida como la reina del mariachi, debuta como compositora carnavalera este año, es la autora e intérprete de Me gusta, me gusta, me gusta el Carnaval, que resume una variedad de estilos a los que ella denomina fusión folk urbano. Su canción lleva brincao, caporal y samba brasileña. Anteriormente compuso un tema ranchero.

Guísela Santa Cruz estará bastante vigente, los compositores de tres temas la eligieron para entonarlos. Las canciones son: el brincao Vecino, vecina, con letra de Alfonso Moreno y música de Jorge Suárez; el brincao Noches de Carnaval, con letra y melodías de Guillermo Chávez; por último, el taquirari Tauras de nunca acabar, escrito por Julio Kempff y musicalizado por Mundy. Los tres ya tienen sus propios videos producidos.

Fabio Zambrana no ha compuesto este año temas carnavaleros, pero sí actualizó un álbum de 64 taquiraris en su canal de YouTube, nueve de ellos de su autoría. No están incluidos sus temas sonados y creados para comparsas carnavaleras, como Forofofó, etc., porque no entran en la categoría de taquirari.

Camila Soruco acaba de lanzar Carnavalero, una canción autoría de Kenny Ángel, con quien tiene una colaboración. Es una fusión de taquirari con trap, incluye términos del acervo oriental y un aporte inicial del artista Don Puga, que hace música soplando la hoja. El video será grabado la próxima semana.

Alenir Echeverría y Sonia Barrientos interpretarán temas compuestos por Mario Vincenti, autor del infaltable tema en la fiesta grande, El camba carnavalero.

Este 2019, Alenir regalará la potencia de su voz con el brincao Petaqueau, mientras que Sonia Barrientos entonará el brincao La bomba de la alegría, ambos de Vincenti, con arreglos de Álvaro Vargas; aprovechará algunas de sus actuaciones de estos días para reunir el material suficiente en la elaboración del video musical.

Este Carnaval será el debut de algunos en composición, otros son veteranos, pero el mayor beneficio será de los comparseros, que contarán con importantes insumos musicales en stock.