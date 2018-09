El Camba Calucha: 'Logré que me escuchen, este sombrero ya no se cuelga'

"Este sombrero ya no se cuelga", dijo Herland Burgos, la persona que le da vida al personaje del Camba Calucha. El artista confirmó a EL DEBER, que tiene un proyecto cultural que será presentado en breve al Concejo Municipal y que tendrá como base la difusión de la cultura cruceña.

Anoche estuvo en la retreta que organiza cada jueves la comuna y que tuvo la presencia del alcalde Percy Fernández, la presidenta del Legislativo, Angélica Sosa y otras autoridades. Señaló que habló con Sosa y que le ratificó su compromiso para seguir "enalteciendo la identidad de nuestro pueblo".

"No dejaré de luchar por la identidad cultural de nuestro pueblo, gracias por todo su apoyo amigos (no queremos) que se confunda la gente y piensen que yo voy a dejar luchar"", manifestó.

Calucha también se refirió a los internautas que lo cuestionaron luego de verlo en la retreta municipal; él dijo que "todavía no tengo trabajo y que simplemente logré que me escuchen; Camba Calucha será típico, cultural, costumbrista pero ya no huaso", apuntó.