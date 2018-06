¿Ed Sheeran y los Kjarkas juntos? Mira el video de la 'Shape of saya'

¿Qué cosa en común podrían tener el cantante de pop Ed Sheeran y la agrupación folclórica los Kjarkas? Pues obvio, ¡el amor por la música! y esta se ve reflejada también en la fusión que hizo el productor musical y compositor peruano Julio Silva, quien decidió unir los hits de ambos, Shape of you y Mi samba, mi negra, para crear Shape of saya.

"Ambos temas, por más distintos que sean, son conocidos por casi todos los bolivianos, sobre todo por los jóvenes millenials. Este trabajo técnicamente se llama mashup", contó Silva, en un contacto vía Facebook que sostuvo con EL DEBER.

Silva viene trabajando desde hace un año en, como él dice, "experimentar con la música". En su fanpage (Tito Silva Music) sus seguidores pueden ver diversos trabajos, como la fusión entre la folclorista peruana Eva Ayllón y el rey del pop, Michael Jackson en el tema Halloween criollo.

Mira aquí el video de la nueva Shape of saya.

Aquí puedes ver la canción de los Kjarkas:

Y aquí la canción de Ed Sheeran: