Drago Dogan: el adiós a un auténtico hombre de blues

Era un auténtico hombre de blues. Un símbolo del género en tierras muy lejanas a las que lo vieron nacer, como también a la cuna donde se desarrolló el género que lo hizo célebre en el medio artístico local. El músico croata Drago Dogan, falleció ayer y los que supieron alguna vez de él lo lamentaron. Los que lo conocieron de cerca, lo lamentan mucho más. Drago se ha ido. Una auténtica leyenda, si alguna vez la hubo en la Santa Cruz moderna, eso era Drago.

De acuerdo con la información que se ha recibido hasta el cierre de esta nota, su cuerpo se encontraba en la morgue y se están tramitando los documentos para realizar la autopsia y los demás oficios mortuorios.

Se maneja la posibilidad de que será cremado y que en estos días se hará un homenaje en el Bar Ruta 66 Los Huesos, donde este año se lo volvió a ver tocando con sus amigos músicos, entre ellos Napoleón Aguilera y Roy Vélez, quienes lo ayudaron en momentos de dificultad.

Foto: Arturo Salva

Un poco de historia

Fue en un viaje a EEUU que Drago conoció el blues. “Soy de la región de Dalmacia, pero cuando era ‘peladito’ viajé con un tío a Chicago. Allí recuerdo que, cuando llegamos a la ciudad, nos detuvimos a cargar gasolina en la carretera y vi a un negro que tocaba la armónica. Aunque parezca increíble el sonido me atrapó inmediatamente y a partir de ese momento mágico me interesé por el blues. Luego vendría lo demás”, relataba en una entrevista cedida a este medio hace 11 años.

La leyenda dice que llegó a la Paz en 1989, detrás de un amor y no precisamente con la idea de convertirse en el iniciador de la movida blusera que activó después. “Una mujer me trajo a este país; vine por ella, estuve junto a ella y luego me separé como el típico burro. A veces uno no sabe apreciar las cosas lindas que tiene y luego se arrepiente cuando las pierde”.

Así fue cómo se le abrieron las puertas en el país. “Para mí fue maravilloso encontrarme con una cultura tan diversa. Conocer La Paz fue una linda experiencia. Allí estuve hasta 1992, cuando me vine a Santa Cruz donde conocí este paraíso tropical y decidí quedarme a vivir”, contaba.

En esos primeros años en La Paz, Drago tocaba en boliches con los integrantes de bandas que al poco tiempo se consagraron: Lou-Kass, Coda–3 y Diez Irae. El lugar más frecuentado era el mítico Socavón. “Recuerdo que una noche se me acerca Rodrigo Villegas y me acompaña en la guitarra, mientras yo lo sigo con la armónica. Así, poco a poco, se fueron sumando a las inolvidables jam sessions Christian Krauss, Martín Jofré y un montón de músicos con los que formábamos súper bandas cada noche”.

En Santa Cruz le resultó más difícil que el público de los boliches pudiera digerir su estilo. “Los cambas me decían: ‘¿qué esto?, es música para viejos’. Ahí me di cuenta de que el blues al ser una música más calmada, es más difícil que guste inmediatamente en un región calurosa, donde la gente no está acostumbrada a sentarse a ver a un músico, sino que más le interesa bailar, por ello lo tropical tuvo mayor acogida desde un principio”.

El músico vio eso como un desafío ya que le atrajo la idea de quedarse y conocer nuevas experiencias. “En La Paz tuve la suerte de experimentar con instrumentos andinos y comprobar cómo el formato de la música de blues, en compases armados en escala pentatónica de 4x4 es similar a la música andina. Me pareció maravilloso saber que dos culturas tan lejanas como la negra africana estadounidense y la andina tienen coincidencias de este tipo, un ejemplo de ello es que el blues puede ejecutarse perfectamente con la quena. No sé si esta coincidencia es lógica o ilógica”, mencionaba.

Drago enfatizaba que un verdadero ‘bluesman’ no toca, sino que siente el blues, es decir, necesita sentir como se agitan las notas en su cuerpo.

Asimismo, aseguraba que generalmente no se encuentra mucha poesía en el blues, la mayor parte se tata de relatos simples, de cosas vividas por el músico en ese momento. Esto correspondería sobre todo a las primeras composiciones de los también llamados ‘rolling stones’, tipos que deambulaban por pequeñas poblaciones expresando sus penas con su guitarra de palo mediante el método de ‘call and response’ es decir, emitir una frase y luego su correspondiente punteo a manera de respuesta.

Drago, lo ejemplifica mejor: “Si al tipo se le murió el perro dice: “nena se murió mi perro y ahora estoy llorando” o si no: “mujer porque me abandonaste”. Siempre hay lamento en la historia del hombre de blues. El famoso bluesman autodidacta se destacó por hacer un blues cargado con algo más de poesía. “Tenía una dialéctica un poco más refinada y le cantaba a diversas cosas con algo más de detalle y no tenía nada de vulgar en su letra”.

La charla continuó. Drago tenía la peculiar habilidad de pasar fácilmente de un tema a otro, cuando tenía mucho por contar y poco tiempo para hacerlo.

Foto: Arturo Salva

Frases de Drago:

“Sigo siendo el pionero del blues en Santa Cruz, bueno, que le voy a hacer no tengo otro título”

“Cuando llegué a Bolivia la crisis no había calado tan hondo en la economía nacional, a pesar de que cuatro años antes el país estuvo al borde del colapso financiero. El narcotráfico todavía se campeaba, aunque no con tanta fuerza, había más dinero. Admito que ganaba mucho billete tocando”.

“La información en Europa sobre Bolivia es mínima, la gente no tiene ni mi idea de la realidad que aquí se vive, lo único que conocen es lo que se ve en las postales para turistas: el lago Tititcaca”.

“Las diferencias entre oriente y occidente no debería ser un motivo de división, ya que simplemente se tata de culturas distintas que tienen sus propias costumbres y estilos de vida. Ya sean serbios o croatas, o cambas y collas cada uno tiene sus propias raíces, eso se debe aceptar así. Es importante valorar las raíces culturales de una nación porque un país sin cultura no es país. Bolivia es un crisol de razas bajo un mismo territorio, por lo tanto, deberíamos darnos las manos entre todos, sería muy tonto que no nos apoyemos en pleno siglo XXI cuando la integración debiera ser nuestro principal objetivo”

“Yo no vivo de la música, pero todo lo que hago lo hago con el mayor de mis cariños y sentimiento, y el blues nunca va a morir para mí y no voy a transar haciendo ritmos de moda, ni ninguna cosa rara, simplemente me interesa que la gente siga conociendo más sobre este tipo de música que yo adopté como forma de vida”.

“Antes, los chicos se preocupaban por ser prodigiosos guitarristas y ser virtuosos. Pero está demostrado que el que menos notas le pone a una canción es el que mejor toca, porque la siente con el alma. Yo eso le explico a mis alumnos. Les digo: ‘cuantas menos notas, mejor va a sonar’.