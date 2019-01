Dónde y cómo ver las películas nominadas a los Óscar 2019

Hace pocos días se publicó la lista de las películas nominadas al Óscar y en Bolivia son muy pocos los títulos que aún no han sido proyectados en las diferentes salas de cine. También son muy pocas las que quedan aún en las carteleras de las principales salas de proyección. Algunos cines tienen planificado el estreno de los títulos que todavía no se vieron y el reestreno, para los próximos días, de varios que han sido nominados.

En las plataformas de televisión por internet, como Amazon, iTunes, HBO GO o Netflix, varias de las propuestas están disponibles y otras se pueden ordenar por anticipado, dando la oportunidad de verlas antes de que lleguen a los cines de la ciudad.

En el caso de las producciones originales de Netflix, Roma y La balada de Buster Scrupps, han conseguido 13 nominaciones para la plataforma y forman parte de su oferta, pudiendo verlas en cualquier momento.

La plataforma Amazon también tiene títulos nominados disponibles, como Black Phanther, First Man, Blackkklasman, Bohemian Rapsody, Incredibles 2, Avengers, Isle of Dogs, Wifi Ralph y una larga lista, que incluye títulos que se pueden pedir por anticipado, entre ellas Vice, The Favourite y Green Book. Además del documental Free Solo.

En iTunes hay una oferta similar, con títulos como First Man, Green Book, A Star is Born, Christopher Robin y Bohemian Rapsody, entre otros disponibles en su lista de filmes nominados.

En HBO GO la oferta de filmes nominados tiene también una oferta extensa, entre ellos sobresalen Avengers: Infinity Wars y Black Phanter.

En los cines

De las salas consultadas para esta nota, Multicine indicó que durante el año pasado y este se estrenaron los filmes: Black Panther, Blackkkman, A Star is Born y Bohemian Rapsody. Además de anunciar que el estreno más próximo es el de The Favourite, programado para el jueves 31 de enero. Aún sin fecha, pero con fechas probables para febrero, se encuentran las películas Green Book y Vice, completando los estrenos de las películas nominadas en la categoría a mejor película en los Óscar 2019.

Aún en cartelera se encuentra Wifi Ralph en las salas de Multicine, Cinemark, Bella Vista y Cine Center. También en salas está El regreso de Mary Poppins, disponible en Multicine, Cine Center y Cine Palace.

En reestrenos, Multicine indicó que serán varios los títulos que se podrán ver de nuevo en sus pantallas, siendo el The Wife el título con fecha programada para el 22 de febrero.

Distribuidoras

Mediawordl, distribuidora de las películas de Disney para Bolivia, indicó que las películas de este sello han obtenido nominaciones en diferentes categorías, lo que anima a verlas.

Por ejemplo, a mejor película, la nominada es Black Phanter; como mejor película animada están en la lista Incredibles 2 y Wifi Ralph; en mejor banda sonora y mejor diseño de vestuario repiten nominaciones Black Phanter y El regreso de Mary Poppins. También fueron nominados algunos títulos en la categoría mejor canción original, como

All The Stars, de Black Phanter, y The Place Where Lost Things Go, de El regreso de Mary Poppins.

Y Black Phanter vuelve a ser nominada en las categorías de mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido.

En mejores efectos especiales están Avengers: Infinity War, Christopher Robin y

Han Solo: Una Historia de Star Wars.