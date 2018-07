Desvelan que el recorte de recursos de cultura se dio por el plan de mercados

Desde hace diez meses llaman y peregrinan a la Dirección Municipal de Cultura, sin éxito.

Carolina Sanjinés, premio municipal de escultura 2017; Magenta Murillo, tallerista y además jurado del mismo premio, y Yefrin Acuña, premio jóvenes creadores con mención en escultura 2017, hicieron público el reclamo para que la oficina de la Alcaldía les cancele lo que les adeuda con el Presupuesto Operativo Anual (POA) del año pasado.

Los artistas ayer, por fin, tuvieron una reunión con Grisel Berlioz, directora municipal de Cultura, en el afán de poner un plazo. Los tres representan a una quincena de personas que espera el pago por servicios de talleres, de jurados en el Premio Municipal de Cultura, y de ganadores en el mismo concurso.

Pero la queja no va aislada, sino atada a rumores de una disminución en el presupuesto del municipio para cultura, situación que fue reconocida por Berlioz. “El Ejecutivo dio como prioridad el tema de reordenamiento de la ciudad, específicamente de los mercados. Tuvimos un recorte antes de tiempo, no pudimos entrar con nuestras carpetas y fuimos arrastrando deudas. Las deudas podían pagarse en febrero y marzo, pero vino un cambio en la estructura del gobierno municipal en mayo, y nos está atrasando, no solo a cultura, a todos, porque hay estructuras nuevas, se eliminaron secretarías, todavía no han migrado los fondos y ahora el departamento legal está mucho más estricto, lo que me parece excelente porque las responsabilidades administrativas son delicadas”, explicó quien antes tenía a su cargo la Secretaría de Cultura, que ahora pasó a ser dirección, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, junto a cuatro direcciones más.

La autoridad no se atrevió a dar un monto de la reducción presupuestaria, sin embargo, una de las artistas que se reunió con ella habló del 70%. “La licenciada Berlioz habló de un 70% de baja de presupuesto este año y también dijo que la bienal no se hizo por falta de fondos”, dijo Carolina Sanjinés, una de las artistas afectadas por el retraso en los pagos.

Con ella coincide Eduardo Ribera, quien fuera director del Museo de Arte Contemporáneo hasta abril de esta gestión. “Sobre la reducción del POA de 2018, nos convocaron a reunión para informar sobre la llegada de un POA rearmado, cuya disminución de recursos sobrepasaba el 50%, llegando casi al 70%. Yo hablaría de una reducción brutal, crisis general, el museo no tenía casi dinero para nada, y nos dijeron que se iría resolviendo a medio año”, recordó.



Al respecto, Berlioz asegura que aún no hay una cifra oficial del presupuesto destinado a cultura. “Todavía no sabemos porque estamos migrando, sé que se redistribuirán los fondos. Creo que en una semana o dos se sabrá cuánto es”, adelantó.



Acuña manifestó a la autoridad su inquietud, pues al ser ganador de una beca de la Fundación Patiño, en agosto tendrá que partir de Bolivia y aún no encuentra respuesta a su pedido de premio. Magenta Murillo expresó su incomodidad de tener que llamar persistentemente. “Me parece vergonzoso que estén los funcionarios en los eventos de la ciudad, como en la Alianza Francesa, hablando de la cultura, y sin embargo a los de cultura no nos pagan, somos los más perjudicados”, lamentó.



La artista Ejti Stih reconoció a que a su hija, Inés Fernández de Córdova, ganadora de uno de los premios municipales a jóvenes creadores, tampoco le han pagado. “Son mil dólares y no le dieron un peso, quiero llorar, parecemos unos mendigos”, dijo, y además habló de su experiencia con la Manzana 1, que también está sintiendo el recorte. “Aguantaremos mientras haya fondos, después solo queda cerrar el boliche, no podemos pagar sueldos”, dijo, y la gerenta de la Manzana 1, Leyla Anas, entró en detalle. “El espacio de arte tuvo contratos eventuales de febrero a diciembre de 2015, 2016 y 2017. Siempre fue moroso conseguir la recontratación cada inicio de año, pero al menos se logró que los cuatro funcionarios de la galería tuvieran sueldo durante los meses mencionados. Este año la situación laboral tuvo complicaciones, hubo que justificar por qué es importante para la ciudad la Manzana 1, que cada mes recibe casi 16 mil visitas”, explicó.



La Asociación Pro Arte y Cultura (APAC) no ha sentido la disminución de recursos. La presidenta, Ana Luisa Arce, señaló que la Alcaldía destina un presupuesto anual para las actividades centrales, los festivales internacionales de teatro y de música barroca. Arce confirmó que hasta el momento no dejaron de percibir el apoyo económico municipal, manifestando que, en caso de no recibirlo, representaría un gran obstáculo para la continuidad de las actividades, ya que los recursos de la Alcaldía y de la Gobernación son la principal fuente de financiamiento.