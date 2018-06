Cuentos y cuadros, o una manera diferente de acercarse al arte

Fue un momento emotivo y simbólico. La presentación del libro Cuentos y cuadros, de la pintora Ejti Stih, que se realizó el domingo en el salón Manzana 1 de la V Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, brindó la posibilidad de conocer los aspectos en común entre una artista plástica y un escritor.

“Una de las principales razones por las que pinto es porque me divierte, y otra es que tengo la necesidad de comunicarme con las personas. A mí me importa que la gente vea algo en mis cuadros. Necesito verme cercana al público. Con estos cuentos he sentido que los cuadros cuentan cosas que otras personas han podido encontrar en ellas. Y eso es una confirmación de que mi trabajo vale la pena”, expresó Ejti.



Cuentos y cuadros está integrado por la obra de los escritores Blanca Elena Paz, Claudio Ferrufino-Coqueugniot, Darwin Pinto, Gonzalo Lema, Isabel Mesa, Juan Claudio Lechín, Luisa Fernanda Siles, Magela Baudoin, Manfredo Kempff, Manuel Vargas, Óscar Barbery Suárez, Ramón Rocha Monroy, Roberto Navia, Wilmer Urrelo y Wolfango Montes. Todos se inspiraron en el arte de la eslovena, que hace más de 30 años llegó a Bolivia y echó raíces.



Bajo el sello de Plural Editores y con el apoyo de Manzana 1 Espacio de Arte, la presentación del libro se realizó ante un marco importante de público. María Fernanda Quiroga, de Plural, aprovechó la ocasión para sugerir a Ejti que se institucionalice este proyecto, publicando cada año una obra con un cuadro suyo. “Pienso que los escritores y los pintores tenemos una pega parecida, porque trabajamos solos y vemos un mundo de imágenes desde nuestra propia perspectiva”, añadió Stih.