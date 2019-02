Cuatro categorías de los Óscar recibirán trofeos en los comerciales

Cuatro categorías de los Óscar serán premiadas durante las pausas publicitarias de la transmisión al vivo. Así lo anunció John Bailey, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. La decisión ha generado polémica en directores como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, que consideran que se dejan fuera de la televisación a categorías muy importantes de la industria.

Y es que las categorías elegidas para que en la 91.ª entrega reciban sus estatuillas en comerciales son mejor fotografía, mejor montaje, mejor cortometraje de acción en vivo y maquillaje y peinado, consideradas por los cineastas parte fundamental de la cinematografía como arte.

“Si puedo: no me atrevería a sugerir qué categorías cortar durante el show de los Óscar, pero la fotografía y montaje están en el corazón de nuestro oficio. No se heredan de una tradición teatral o literaria: son el cine mismo”, expresó Del Toro en su cuenta de Twitter, demostrando así su posición frente al anuncio.

También en Twitter, Alfonso Cuarón, preferido en la entrega del próximo 24 de febrero, dejó un mensaje al respecto. “En la historia del cine, existieron obras maestras sin sonido, sin color, sin guion, sin actor y sin música. Ni un filme ha existido nunca sin fotografía y sin edición”, escribió.

Bailey explicó que la decisión de la academia de Hollywood obedece al objetivo de reducir a tres horas exactas la transmisión al vivo y, además, captar un mayor número de televidentes. Dejó claro que la entrega de las cuatro estatuillas podría seguirse en línea, a través de la cadena ABC y sus canales amigos, así como otros sitios de videos en la web.

Agregó que las categorías suspendidas este año estarán exentas a la transmisión de 2020, debido a que será una selección rotativa. Y, en el tema de los discursos de los ganadores, se mostrarán más adelante durante la misma transmisión.

Opinan los bolivianos

Consultados respecto a la polémica, en la antesala a la premiación, tres cineastas bolivianos manifestaron sus posiciones.

Para Alejandro Fuentes, creador del Festival Internacional de Cine, asumió que se trata de nuevas políticas de la organización de Hollywood. Lo que es un hecho recurrente en algunos premios y obedece a los tiempos de transmisión en vivo.

El productor Gerardo Guerra opinó que la decisión desmerece a las categorías seleccionadas y es una opción muy poco creativa, porque a los Óscar les antecede una ceremonia de premios técnicos, que por ser muy específica tampoco es televisada.

Paolo Agazzi, de Pegazzo Producciones, lamentó que dos áreas como fotografía y montaje queden relegadas de la transmisión. “Tal vez quieren hacer más show y dedicarse menos a la parte académica del cine. Ojalá no lleguen a suspender la categoría de mejor película”, ironizó.