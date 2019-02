Cosquín rock 2019, un mar de gente feliz

Una lista casi interminable de grupos derrochó su furia rockera en los escenarios de la decimonovena edición del Cosquin rock 2019.

Un mar de gente se congregó para darle un marco singular a la contienda de la música contemporánea sudamericana.

Los más grandes escenarios Norte y Sur albergaban las actuaciones de los grupos más requeridos por los más de 80.000 asistentes. De más está decir que la fiesta se completaba con otros escenarios para otros géneros y bandas renovadoras.

Otros cuatro escenarios más como el "Espacio alternativo naranja", el "Hangar del metal", "La Casita del blues" y el "Escenario CBA X" mostraron la musculatura del evento.

Babasónicos, Guasones, Los espíritus, El mató, Pier, Auténticos decadentes, La vela puerca, No te va gustar, Skay y los fakires, Las pastillas del abuelo, Las Pelotas, etc etc etc. la primera noche de una versión multitudinaria con una grilla copiosa y bien armada.

Las sierras de Córdoba ya saben de rock, las calles de Santa María Punilla se transformaron en la ciudad de la fiesta con todos sus significantes. La primera noche, inolvidable, difícil de salir; el segundo día, imposible no regresar.