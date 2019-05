¿Conoces a los youtubers bolivianos más influyentes de esta red?

El movimiento generado en torno a la visita del youtuber mexicano Luisito ha ratificado la importancia que han adquirido las redes sociales. Parodias, clases de matemáticas, desafíos, incluso tutoriales para aprender a reparar smartphone o acerca de videojuegos, son algunos de los contenidos que producen los youtubers bolivianos para alcanzar la fama.

“Me inicié en la producción de videos realizando una parodia de la frase ‘No me quiero morir' de (Samuel) Doria Medina”, cuenta Edson Castro, el primer boliviano que alcanzó más de 1 millón de seguidores en su canal ‘Edson FDB’ y más de 200.000 en su segundo canal ‘Edson Castro’. “La aceptación de la gente me animó a continuar con otras parodias”, agregó.

A medida que se incrementan las reproducciones de videos, YouTube brinda una retribución económica a los generadores de contenidos; sin embargo, Horacio Veliz, que ha creado su canal Cardanomamos, destaca que es más rentable trabajar con marcas nacionales.

“Producir contenidos me ha servido para lograr visibilidad y esto me ha ayudado para que diferentes empresas me propongan contratos para hablar de sus productos, es más rentable”, señaló.

En una visita a la plataforma de publicación de videos se identificó a 10 de los youtubers bolivianos considerados entre los más influyentes por la cantidad de seguidores y por la reproducción de sus videos.

1. Edson FDB

Suscriptores: 1.097.855 suscriptores

Visualizaciones: 138.415.647 visualizaciones

Temática: Brinda contenido para los aficionados al fútbol. Tiene tutoriales y videos motivacionales.

2. César Moisés Grillo Soliz

Suscriptores: 321.165 suscriptores

Visualizaciones: 64.321.049 visualizaciones

Temática: Canal dedicado a la educación de matematicas física y quimica

3. Edson Castro

Suscriptores: 241.405 suscriptores

Visualizaciones: 10.899.341 visualizaciones

Temática: Transmite sus partidas de Free Fire, Fornite y otros juegos.

4. Urckari

Suscriptores: 194.344

Visualizaciones: 26.986.426

Temática: Información científica de diferentes áreas.

5. Curso de celulares CBBA (Canal)

Suscriptores: 156.391

Visualizaciones: 11.079.586

Temática: Video tutoriales para aprender a reparar celulares

6. EDDER DHA

Suscriptores: 138.121

Visualizaciones: 12.272.540

Temática: Bromas, retos, sketchs, parodias

7. Raul Martinez CR Y COC

Suscriptores: 137.545

Visualizaciones: 8.827.350

Temática: Dedicado a brindar información de video juegos

8. Cardamomasos

Suscriptores: 69.763

Visualizaciones: 4.250.060

Temática: Produce videos parodias y comedia

9. Alvinich

Suscriptores: 57.831

Visualizaciones: 2.765.894

Temática: El contenido que ofrece son parodias y bromas

10. Simon Dice

Suscriptores: 22.660

Visualizaciones: 683.666

Temática: Comedia basada en situaciones que se viven a diario

