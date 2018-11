¡Confirmado! las Spice Girls vuelven a los escenarios

"If you wanna be my lover, you gotta get with my friends..." ¡sí! los fans de las Spice Girls han estado esperando este gran día. La agrupación inglesa volverá a los escenarios, lo confirmó este fin de semana el periódico británico The Sun y será reconfirmado, por si lo dudabas, en las redes sociales del grupo, a las 15:00 (hora en Inglaterra).

Sin Posh Spice (Victoria Beckham), el cuarteto conformado por Melanie C (Sporty), Emma Bunton (Baby), Mel B (Scary) y Geri Horner (Ginger) embarcará a mediados de 2019 en una nueva gira por el Reino Unido.

A pesar de los deseos de sus compañeras, Beckham, quien triunfa como diseñadora de modas, ha dejado en claro en varias oportunidades que no regresará a la música.

Esta será la primer gira del grupo desde el 2008 y su primera actuación desde la ceremonia de clausura de los juegos Olímpicos de Londres 2012.

Las Spice Girls causaron sensación desde su primera aparición en 1996. Su primer sencillo, Wannabe, se convirtió en el single más vendido de un grupo femenino en la historia.

Geri Horner abandonó el grupo en 1998 y la banda continuó como un cuarteto hasta su separación en el año 2000 para después regresar todas juntas nuevamente en el 2008.

Mirá el video de Wannabe, la canción que las catapultó a la fama y al éxito mundial.