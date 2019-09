Con las cenizas de su esposo en una conferencia, así La Chilindrina agradece el apoyo de sus amigos de la vecindad

Maria Antonieta de las Nieves, más conocida como La Chilindrina, ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México, nueve días después de que su esposo Gabriel Fernández falleciera.

Para hablar ante los medios del cariño y apoyo que ha recibido de sus amigos de la vecindad de ‘El Chavo del 8’, así como de sus seguidores, y de cómo está haciendo frente a la pérdida del que fuera por 48 años su compañero de vida; la actriz fue acompañada de las cenizas de su esposo.

“Agradezco mucho a Florinda (Meza), a Kiko (Carlos Villagrán), me habló por teléfono. […] Edgar, mi hermoso Edgar Vivar, lo quiero muchísimo, fuimos grandes amigos y lo vamos a seguir siendo (…). Roberto Gómez Fernández me mandó saludos muy bonitos, y no solo eso, qué lindo que hasta mandó poner la grabación original del programa, yo se lo agradezco infinitamente”, dijo ‘La Chilindrina’, según Univisión.

María Antonieta de las Nieves estuvo casada con Gabriel Fernández por 48 años

La actriz conoció a Gabriel cuando trabajaban la comedia televisiva ‘El Chavo del 8’. Fernández era el locutor al que en cada programa se le escuchaba decir: “Este es el programa número uno de la televisión”.

Falleció el 15 de septiembre, a los 85 años de edad, después de padecer por varios meses un cuadro de neumonía.

“No sé cómo voy a retomar (mi carrera), no me ha caído el 20 todavía (…), no he podido derramar una sola lágrima. Yo que soy tan chillona, que voy al cine y lloro, que veo un perrito en la calle y lloro, que veo un niño maltratado y lloro, ahorita no porque él no se ha ido, él está conmigo”, contó María Antonieta en una entrevista con el programa ‘Ventaneando’.