“Compatriotas, amen muchísimo a Bolivia como aman a Venezuela ”

Durante 10 años formó parte del dúo Chyno & Nacho, pero hace dos, cada uno tomó su propio camino. Chyno Miranda (34) cantará mañana en la Feria Exposición de Santa Cruz, luego de tres años de no venir, por lo que, en una entrevista exclusiva con EL DEBER, manifestó su deseo de regresar a la tierra que ha recibido, en los últimos años, a muchos compatriotas suyos.

En Cariño mío apuesta por el merengue ¿deja el género urbano?

No, más bien estoy usando este género para fusionar con lo tropical. Me parece que lo urbano es muy importante, porque, hoy en día, ha conquistado el mundo y está representando a todos los latinos. Para darle mi propia identidad lo fusiono con el merengue, con la música tropical y le estamos dando una nueva dirección a mi carrera.

Es muy poco común que un artista deje este género, porque, generalmente, de otro género saltan al urbano.

Sí, pero para mí, mis raíces tropicales son muy importantes. Siempre he luchado por la música tropical, por llevar baile, por llevar energía. Además, como que representa a todos los artistas del Caribe, ese baile y esa etiqueta de música tropical en todo el mundo.

Durante 10 años formó parte del dúo Chyno & Nacho. ¿Qué lo llevó a decidirse por la separación?

Las separaciones son diversas. Nacho y yo pertenecíamos a una agrupación, pero creo que era el momento de, cada uno, experimentar con nuevos sonidos. Yo realmente no estaba muy de acuerdo con el tema de la separación, porque sentía que todavía teníamos que lograr muchas cosas en la industria, pero el equipo de manejo de mi excompañero tomó la decisión y bueno, en cierta forma lo respeté bastante, lo apoyo muchísimo y espero que le vaya excelente.

¿Costó iniciar su carrera como solista?

Mira, fue de mucho aprendizaje, evolución y reinvención. Para mí el tema de llevar música desde mi propio punto de vista, desde mi perspectiva era algo importante. Amo la música y desde niño ha sido una pasión grande por hacer canciones. Era algo que necesitaba lograr.

Este año se convirtió en papá ¿cómo comparte este nuevo rol y su trabajo como artista?

Sí, con mucha planificación, organizándome. Siempre hay tiempo para todo y, desde mi experiencia, como ser humano, he visto a muchas personas que ponen el trabajo por delante de sus familias y luego se arrepienten de no haberle dado el tiempo a sus hijos. En cierta forma, ando con mi hijo (Lucca) en los estudios, me lo llevo a los conciertos y a los ensayos. Es muy importante la presencia familiar, porque es algo que me llena, me inspira y me motiva compartir el rol de padre. Este cambio ha sido realmente interesante y divertido.

Tiene un lado solidario, usted colabora con instituciones como Alimenta Venezuela. ¿Cómo vive usted la situación de su país? ¿Ha pensado en regresar a vivir allí?

Yo vivo desde hace ocho años en Estados Unidos y se ha convertido en mi base de operaciones de mi trabajo. Tengo a mi familia en Venezuela, todavía hago muchos viajes a mi país para reencontrarme con ellos, con mis amigos, porque nunca me he despegado de mi tierra. El tema de la solidaridad es muy importante para mí, de hecho, estoy por inaugurar cuatro comedores donde se apadrinará a 50 niños con el desayuno, almuerzo y cena.

¿Falta más ayuda de parte de sus colegas venezolanos?

Creo que es importantísimo la ayuda que damos los artistas venezolanos para poder ser multiplicadores del mensaje, es algo realmente efectivo. Siempre trato, en cada visita que hago a mi país y en cada acción solidaria que realizo, invitar a amigos míos de la música.

Es una invitación formal que estoy haciendo ahorita, a través de estos comedores, de llegar con un granito de arena, un donativo, porque eso se multiplica, pero es realmente efectivo para la situación difícil que vive Venezuela.

Hay muchos venezolanos viviendo actualmente en Santa Cruz. ¿Qué les puede decir?

Si, gracias a Dios hay muchos y eso me conforta. Compatriotas, amen muchísimo a Bolivia como aman a Venezuela, que la respeten, que se comporten bien, que trabajen mucho y dejen el nombre de nuestro país en alto.