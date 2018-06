"Mi padre no se dio por cansado, otra cosa es que te cansen las actitudes". De esa forma se refirió Sergio Mier a la salida de su progenitor, Adolfo Mier Rivas, de Chaplin Show. El hombre que formara sociedad por más de tres décadas junto a Ernesto Ferrante y Hugo Daza, presentó una carta en la que explicaba que existía un agotamiento y que por ahora prefería descansar. "Le ofrecieron dos pesos y él aceptó para no estar metido en arbitrajes", puntualizó Sergio, que ahora tampoco forma parte del elenco.

"Un rompimiento genera un duelo (...) dejo atrás una gran parte de mi vida junto al proyecto más grande que he logrado hacer junto a mis socios. La vida es así, uno cumple un ciclo", dijo este jueves, Adolfo Mier Rivas a EL DEBER Radio, cuando se le preguntó por su salida, una situación que según su hijo, no terminó de buena manera.

Consultado sobre el tema, Ernesto Ferrante dejó en claro, que no hay motivos para no tener buenas relaciones con el 'Oso' Mier y que cuando él oficializó su salida, lo hizo en buenos términos colocando sus acciones a la venta. Reconoce que fue un elemento importante en la historia de Chaplin pero que "las instituciones van más allá de las personas", por lo que el show, "debe continuar".



Pago y salida del elenco

Sobre el pago de las acciones, Sergio dijo que "ee cometió una injusticia" y que "solo pagaron el patrimonio físico, muy por debajo del lote dividido entre tres, pero de la marca, cero".

Entrevista a Adolfo Mier en EL DEBER Radio:

Mier (hijo) desveló que una vez su padre se retiró, diez minutos antes de que se inicie el show, le informaron que quedaba cesado de sus funciones como asistente de dirección. Después de unas semanas, Sergio también se fue del elenco, el mismo en el que por diferentes razones, ahora tampoco forman parte Oliver Montoya y Sibele Ortiz.

También puedes leer:

"El trabajo en Chaplin, como es nocturno y permanente, me cansó y no solo físicamente (también) otras más, muy internas que se quedan en el camarín", indicó Mier Rivas. "Quiero tomarme un periodo sabático que no sea muy largo para luego ver qué es lo que haré. Ahora estoy apuntando nuevamente al periodismo, que fue mi primera profesión, pero lo haré a mi estilo, con humor".

Como parte del rol de presentaciones, para el 20 de julio, se tiene previsto el estreno de Ñeeflix, un espectáculo en el que ahora formarán parte tres 'sub 20' que suben al elenco principal -Andrés Salvatierra, Carlos Landívar y Flavia Meyer-.