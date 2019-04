Para los 65 años de la fundación del distrito municipal 10, ciudadela Bajío del Oriente, a través de la empresa Kenicita Eventos, el legislativo cruceño subcontrató los servicios de la cantante Camila Soruco, cuando aún continuaba trabajando para la institución edil.

El acto de celebración se realizó el 18 de mayo de 2018, mientras que Soruco terminó su relación laboral con la comuna el 1 de agosto de 2018, según la información brindada la semana pasada por la Secretaria de Administración y Finanzas de la Alcaldía, Sandra Velarde.

El acta de conformidad del servicio fue subida al Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes)el 30 de mayo de la pasada gestión y en este señala, en el ítem 15, la contratación de la artista nacional Camila Soruco y el grupo Los Bohemios, como dos unidades, por un costo total de Bs 6.000. El documento fue firmado por el entonces jefe de Protocolo del Legislativo, Freddy Oviedo. EL DEBER intentó comunicarse con Oviedo, pero no fue posible.

La concejala de Santa Cruz para Todos, Loreto Moreno indicó que quien tenga interés sobre este caso en particular, debe pedir al legislativo para que solicite un informe al jefe del área que firmó el acta de conformidad de servicio. “Son temas netamente del Concejo. Tanto el Ejecutivo como el legislativo tienen sus respectivas partidas presupuestarias para algunos acontecimientos”, explicó Moreno.

Sobre las cartas enviadas solicitando informes acerca de la contratación de Soruco en el ejecutivo, la concejala indicó que están a la espera de la información que llegue del ejecutivo para poder analizar y pronunciarse.

Se buscó la versión de la artista, pero indicó que se comunicaría después para hablar sobre el tema. También se consultó a la empresa organizadora de dicho evento, pero indicó que estaba en un acto como maestra de ceremonia, por lo que respondería luego sobre este servicio ofrecido en la pasada gestión a la comuna cruceña.

A la espera del informe

“Una persona en la función pública no puede ser dependiente (ítem) y al mismo tiempo prestar un servicio (cantar) cobrando por ambos”, indicó el exconcejal Mamén Saavedra, que lamentó que cada que se hace público algún documento oficial del gobierno municipal “se evidencia que nos siguen mintiendo”.

La coordinadora departamental de la plataforma Generación 21, Xiomara Klinsky, recalcó que esta figura es una incompatibilidad del funcionario público, en el cual se está retirando recursos económicos de un mismo fondo para hacer dos pagos a una misma persona, la del ítem y la de la contratación.

“Es una pena que salgan a la luz estos documentos en el que se demuestran que a los cruceños nos están robando de frente. El jueves estaré presente en el Concejo, porque se cumplen los 15 días de la primera solicitud de informe que se les pidió”, dijo.

Klinsky cuestionó la actitud desafiante de las autoridades municipales. “Meten temas personales que no vienen al caso. Espero que la concejal Elvia López, en vez de atacar mi vida privada, se ponga a investigar la denuncia que he realizado. Más bien debería agradecerme, porque yo le estoy haciendo el trabajo que ella debería hacer, que es la de fiscalizar”, afirmó.

La parte legal

El abogado municipalista José Luis Santistevan, señaló que esto se llamaría percepción doble de recursos de una misma entidad. “Un servidor público está prohibido de participar de cualquier empresa que tenga contrato con la misma entidad”, precisó.

Santistevan indicó que la empresa contratada por el municipio pudo desconocer que Soruco haya tenido ítem, “pero la señora Soruco no podía desconocer que iba a cantar para el Concejo. Si no se le pagó, no tendría por qué figurar su nombre en esa acta de conformidad del servicio”.