Capitana Marvel se apodera de las taquillas del mundo

Un exitoso estreno tuvo Capitana Marvel, la nueva película de superhéroes protagonizada por Brie Larson y que arribó a los cines de Bolivia el pasado jueves.

En estos cinco días desde su estreno (hasta ayer) ha sido la número uno en la taquilla nacional con 97.000 asistentes que visitaron las salas cinematográficas, informaron desde la distribuidora Mediaworld.

Más de la mitad de las funciones que se presentan en las diferentes salas esta semana están dedicadas a esta superheroína del universo Marvel.

A escala mundial y según un informe The Hollywood Reporter, la entrega de Marvel arrasó en la taquilla y recaudó más de $us 455 millones en sus primeros días en cartelera y habiendo logrado $us 153 millones sólo en Estados Unidos.

Con estas cifras, la cinta dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck se convirtió en el mejor estreno protagonizado por una mujer, y en el sexto mejor estreno de todos los tiempos y el tercero de la factoría Marvel, solo detrás de Avengers: Infinity War y Capitán América: Civil War.