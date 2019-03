Capitana Marvel arrasa en la taquilla mundial

Un exitoso estreno tuvo Capitana Marvel, la nueva película de superhéroes protagonizada por Brie Larson y que arribó a los cines de Bolivia el pasado jueves.

Según informa The Hollywood Reporter, la entrega de Marvel arrasó en la taquilla y recaudó más de $us 455 millones en todo el mundo en sus primeros días en cartelera, habiendo logrado $us 153 millones sólo en Estados Unidos.

Con estas cifras, la cinta dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck se convirtió en el mejor estreno protagonizado por una mujer, y en el sexto mejor estreno de todos los tiempos.

Además, es la segunda película de superhéroes con mejor taquilla en su primer fin de semana, sólo siendo superada por Infinity War que en 2018 logró $us 640 millones.