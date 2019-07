Leo Rosas: “He participado en la retreta, pero no surgí allí”

Leo Rosas, a sus 20 años, se convirtió en una esperanza para aquellos jóvenes que han enfocado su vida en desarrollar una carrera musical. Le costó, y mucho porque, incluso, tuvo que, hace tres años, migrar a México para conseguir consolidar su sueño.

¿Qué es lo positivo de no haber ganado La Voz México?

Tengo más decisión sobre mi carrera. Estoy trabajando con un gran productor (Joan Romagosa), que es un gran amigo. (Las disqueras) a veces son un poco cerradas, porque tienen artistas muy grandes y les dan prioridad a ellos y no a los pequeños. Además, se hace un contrato de cinco años y es más complicado.

¿Cómo te has mantenido económicamente en México?

He tenido ayuda de varias personas y de mi familia, tanto de Bolivia como de México. Soy un agradecido de la gente que confió en mí.

¿Leo Rosas surgió de las retretas de la Alcaldía cruceña?

He participado en la retreta, pero no surgí allí. También estuve en muchos actos de la Gobernación cruceña. Me he presentado también en actividades de distintas alcaldías. Efectivamente sí he participado, pero no constantemente. Es por mi esfuerzo y trabajo.

¿Pensás continuar con la música romántica o podemos pensar en ver a Leo Rosas cantando otro género?

No. Leo Rosas es un cantante baladista y romántico. Me gustan las canciones del ayer, con valores y sentimientos.

¿Harás carrera en México?

Sí, vivo en México y allá lo haré. Es un mercado muy grande y difícil, pero gracias a Dios La Voz me abrió las puertas.