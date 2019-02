Campeones y El reino se dividen los premios Goya

En una noche de premios repar - tidos, las películas Campeones y El Reino fueron las más laurea - das y protagonistas de la versión número 33 de los Premios Goya, los ‘Óscar’ de España, que se ce - lebraron en Sevilla. Campeones, una comedia dra - mática dirigida por Javier Fesser, fue elegida la mejor película y se llevó el galardón más envidiado del cine español. Con 11 candida - turas, también escribió su nom - bre en la categoría de mejor actor revelación (Jesús Vidal) y mejor canción con Este es el momento de Coque Malla.

El momento emotivo de la no - che lo dio Vidal, que señaló que fue un verdadero reto interpre - tar a su personaje, Marín.

“Ustedes no saben lo que han hecho al elegir a un actor con discapa - cidad. Inclusión, diversidad y visibilidad son las palabras que me vienen a la cabeza”, indicó el actor que arrancó las lágrimas del público. Por otro lado, el filme El reino, otro favorito con 13 nominaciones, estampó su nombre en la categoría de mejor montaje, mejor guion original, mejor sonido, mejor música original, mejor actor de reparto (Luis Zahera, en su primera nominación), mejor actor protagonista (Antonio de la Torre) y la mejor dirección (Rodrigo Sorogoyen).

Roma, la película mexicana de Netflix que sabe lo que es ganar premios de todo el mundo y que fue dirigida por Alfonso Cuarón, se llevó la estatuilla como la mejor película iberoamericana. El primer galardón de la no - che fue para Carolina Yuste, que se llevó Goya a la mejor actriz de reparto por la película Car - men y Lola -que también ganó el premio a la mejor dirección novel (a la cabeza de Arantxa Etxevarría) -, donde interpreta a Paqui que lucha por el amor y el romance de dos jóvenes gitanas. Mientras La sombra de la ley se hizo con el premio de la mejor dirección fotográfica Cold War (también nominada al Óscar a mejor película extranje - ra y mejor dirección), dirigida por Pawel Pawlikowsky, fue elegida mejor película europea. El Goya al mejor guion adaptado se reflejó en La noche de 12 años. La mejor dirección artística fue para La sombra de la ley. Superlópez ga - nó la categoría de mejores efectos especiales. No hubo demasiadas sorpresas este 2019, según la crí - tica.