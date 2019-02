Camila Cabello y Michelle Obama abren un Grammy por la diversidad

Camila Cabello abrió este domingo la gala del Grammy con un homenaje a La Habana de su abuela, que la acompañó en el escenario junto a Ricky Martin y J Balvin. También sonó la trompeta de Arturo Sandoval en este número de apertura latino, nada habitual en la noche más importante de la música.

"Como decía mi madre / todo se arregla bailando", cantó Cabello mientras Martin, que volvió al escenario del Grammy 20 años después de que presentara "La Copa de la Vida", compartía unos impresionantes pasos de salsa con ella. "Latino hasta la muerte", lanzó Balvin.

Todo en medio de una linda escenografía de mucho color... y calor latino.

Y justo después del musical, Alicia Keys dio la bienvenida a un poderoso cuarteto de mujeres: Lady Gaga, Jennifer Lopez, Jada Pinkett Smith y nada más y nada menos que... Michelle Obama, que se ganó una ovación gigantesca en el Staples Center de Los Ángeles.

"La música me ha ayudado contar mi historia", dijo la ex primera dama. "La música nos muestra que todo importa". Fue una excelente introducción para un esta edición del Grammy, la 61°, que destaca por más diversidad, al menos en las principales categorías.

Gaga y Brandi Carlile ya se anotaron sus primeros premios de la jornada, en la ceremonia previa a la gala en la que también fueron premiados Luis Miguel y Claudia Brant en las categorías latinas.

Gaga lleva tres gramófonos, dos por "Shallow" como mejor presentación de dúo/grupo pop y mejor canción escrita para un medio visual, y otro por "Joanne" como mejor presentación pop como solista.

Carlile, la artista femenina con más nominaciones esta noche, lleva tres premios, al arrasar en el género Americana (folklore de Estados Unidos) con su álbum "By The Way, I Forgive You" y su sencillo "The Joke".

"Música 'Americana' es la isla de los juguetes rechazados, he sido una inadaptada y esta música le ha dado forma a mi vida y me ha hecho quien soy e incluso me ha dado a mi familia", dijo Carlile emocionada.

"No podré ponerme maquillaje"

Las mujeres y el hip-hop protagonizan esta gala que regresó a Los Ángeles tras celebrar su 60 aniversario en Nueva York.

El rapero Kendrick Lamar, que ganó el premio Pulitzer por "DAMN", pero nunca un Grammy a mejor álbum, llega con ocho nominaciones por la banda sonora de la taquillera película "Pantera Negra", la primera del universo Marvel dedicada exclusivamente a un superhéroe negro.

El canadiense Drake compite por su parte en siete categorías. Aunque el número de nominaciones no es garantía de nada. El año pasado, el magnate del rap Jay-Z llegó también con ocho nominaciones y terminó la noche con las manos vacías.

El resultado generó fuertes críticas, al punto que la Academia amplió el número de nominados en las cuatro principales categorías de cuatro a ocho.

Las mujeres también tratan de abrirse más espacio, con nominaciones en las categorías principales. Por ejemplo, en álbum del año, cinco de los ocho nominados son mujeres, incluida la rapera Cardi B --que está nominada en las categorías principales por "I Like It" que canta con Bad Bunny y J Balvin--, así como Carlile, H.E.R, Janelle Monae y Kacey Musgraves.

Gaga obtuvo en total cinco nominaciones, entre las que se incluyen las de grabación y canción del año por su emotivo éxito "Shallow", que interpretó en la película "Nace una estrella" junto a su coprotagonista y director Bradley Cooper.

"No podré ponerme maquillaje esta noche", tuiteó tras el primer premio en la ceremonia previa. "Estoy en llanto con este honor y gratitud".

En la categoría de artista revelación igualmente, seis de los ocho nominados son mujeres.

La princesa del pop Ariana Grande, que no estará en la gala por diferencias con la producción, ganó el primer Grammy de su carrera con su cuarto álbum "Sweetener".

"Trato de no poner demasiado peso a estas cosas... pero joder... esto es salvaje y hermoso. Muchas gracias".

El rapero Childish Gambino obtuvo el Grammy al mejor video musical por su impactante clip "This is America", que critica la violencia de las armas y el racismo.