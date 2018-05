Calló la voz de Arturo Sobenes, un grande de la música nacional

El compositor y cantante cochabambino Arturo Sobenes Rico falleció ayer, a los 80 años, en una casa de reposo de la capital valluna, luego de residir en la población de Tarata, junto con su esposa Give Turcinovic.

Sobenes compuso más de 400 canciones y obtuvo varios premios internacionales por su aporte a la cultura boliviana. En 2017 recibió una condecoración entregada por la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, por la promoción del arte y la cultura en la región.

Gran trayectoria

Sobenes nació el 21 de octubre de 1937 en el campamento ferroviario de Suticollo. Fue el último de cinco hijos de Julio Sobenes y de Felicidad Rico. Vivió parte de su infancia en el pueblo colonial de Sipe Sipe y luego se trasladó a Cochabamba.

En 1959 ingresó a trabajar en el Lloyd Aéreo Boliviano. Durante un tiempo radicó en Beni, donde ocupó la jefatura del aeropuerto de Trinidad y realizó presentaciones en fiestas y kermeses. En 1962, en Santa Cruz, integró el Trío Monterrey, junto a Tomás Rojas y Orlando Rojas, haciendo una gira artística por Bolivia y algunas ciudades de Brasil.

En 1958 se unió al trío Los Cambas, integrado por José René Moreno, Miguel Butrón y Juan Melazzini. Con ellos se presentó en varios escenarios y grabó el único disco del grupo titulado Bolivia y su música, en los estudios RGE de Brasil. Se trata de una de las producciones discográficas más importantes de la música nacional, que incluye cuatro piezas emblemáticas del cancionero del oriente boliviano: Pan de arroz, Te quiero, te adoro, Ecos de mi guitarra y Viva Santa Cruz.

“Cuando tocaba en un programa en la radio, ellos me escucharon cantar y me propusieron que formara parte de Los Cambas. Yo les respondí que prefería mantener mi nombre para que ellos sigan siendo Los Cambas, porque si el grupo se separaba yo podía tomar mi propio rumbo y no sería un ‘camba’ más”, contó Sobenes a EL DEBER en una entrevista de hace seis años.

El grupo causó sensación en el país, especialmente en la sede de Gobierno, donde actuó en los principales escenarios.



“Hay circunstancias y coyunturas, que propician ciertas asociaciones, como por azar del destino, en las que aparecen personajes que logran entenderse a la perfección, más o menos como pasó con la selección de fútbol que se clasificó al Mundial de 1994. En el caso nuestro, el fenómeno fue una cosa parecida, puesto que nos juntamos personas con mucha afinidad artística, con interpretaciones y voces muy compactas”, mencionó José René Moreno.



“Muchos nos decían que Arturo Sobenes y Los Cambas eran el equivalente en Bolivia a lo que en México era Jorge Negrete y el grupo Calavera”, añadió al respecto el célebre compositor.

Los restos de Sobenes son velados en el salón Augusto Céspedes ubicado en la avenida Libertador de Cochabamba.

El entierro está programado para hoy, desde las 11:00, en el cementerio general.

Música del alma

Prolífico compositor

Sobenes compuso centenares de piezas, como Patrona de mi nación, Bohemio, Tierra de amor y alegría, Mi hermosa tierra, Nostalgia, El caminante, Golondrina errante y Nuevo amanecer.



En el exterior

En México compuso De qué color es el viento, para la película del mismo nombre de 1973.



Otros trabajos

Es autor de la cueca Adelante Wilstermann. Su última composición fue La ley del cruceño.