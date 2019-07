Bonny Lovy y Danny Paz estrenan hoy Insomnio

“Ahora que no estás siento que me estoy muriendo, te fuiste de aquí, quiero disimular y no puedo seguir mintiendo (...). Siento tus besos mojados en toda mi piel, me vuelvo loco, no puedo olvidar esa vez. Mi almohada pregunta si vas a volver”, es un fragmento del tema Insomnio, que será lanzado hoy, junto con el videoclip, en redes sociales y en las distintas plataformas de streaming. El domingo 21 de julio la canción se estrenará en televisión con la presencia de los intérpretes.

Por primera vez, Bonny Lovy (27) cantará un tema en compa- ñía de su hermano, José Daniel Paz (26), cuyo nombre artístico es Danny Paz y que tiene experiencia como cantante de música urbana y productor. “Para los dos es algo muy importante porque después de mucho tiempo pudieron reunirse; trataron de hacerlo antes, pero había diferencias entre las compañías a las que pertenecen, afortunadamente se llegó a un acuerdo y se realizó este corte que para ellos es una gran oportunidad de mostrarse juntos”, explicó Róger Hurtado, mánager de Danny Paz, tío de ambos hermanos y causante del trabajo conjunto, que es una especie de sueño familiar y musical.

El tema

Insomnio fue compuesto por el productor argentino Chester Zeta, ganador del premio Carlos Gardel en la categoría Mejor productor de música urbana con el tema Princess, interpretado por Danny Paz en colaboración con El Polaco. “Insomnio tiene una lírica desgarradora y de desamor, con una pegajosa y romántica melodía, que sin lugar a dudas cautivará los corazones más exigentes del público nacional e internacional. Pertenece a la música urbana reguetón”, explicó Hurtado.

Los hermanos

Bonny Lovy actualmente reside en Orlando, en Estados Unidos; y Danny Paz vive en Puerto Rico desde hace 12 años. Los dos empezaron a dedicarse a la música desde la infancia. Danny ya tuvo sus logros en Argentina, donde hace tres años tuvo como hit su tema El beso, trabajado en colaboración con El Villano. Para diciembre de este año o en 2020, Danny presentará un disco con temas producidos por Chester Zeta, Róger Hurtado, Tilo Mas Flow y Eliel.