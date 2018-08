“Yo prometí que no llamaría, que te daba igual, decías que solo una noche sería, que no te iba a importar...”, así comienza Ella me persigue, el tema de la agrupación colombiana Alkilados, en el que colabora el cantante y productor boliviano Bonny Lovy y que hoy arriban a Santa Cruz para realizar una presentación en Hard Rock Café, finalizando así su gira promocional por diversos países como Paraguay, Ecuador y Perú.

La canción, que fue lanzada hace un mes, cuenta con más de 14 millones de visualizaciones en YouTube y ha ingresado en el hot ranking de la cadena musical HTV, además en Spotify es más reproducida en Colombia, Perú, España, México, Chile y EEUU.

Bonny confesó que mucho de lo que sucede en la canción también le ha pasado en algún momento a él. “Sí, he estado del otro lado en varias ocasiones. También soy un héroe caído, también he tratado y no se me ha dado, como todos los que han vivido esa experiencia, por eso es que canto la canción con tanto corazón (risas). He sido uno de esos que persigue y no se le da”.

El encuentro entre el boliviano y los colombianos se dio el 2017, cuando ambos cantaron en los premios Heat de HTV en Lima (Perú). Luego de evaluar que lo que proponían al público eran ritmos compatibles, decidieron unir sus talentos y casi un año después salió Ella me persigue.

Cambio en todo sentido

Bonny Lovy contó que todo ha sido distinto en este nuevo tema, pues generalmente sus canciones eran grabadas en exteriores para Ella me persigue, la producción se realizó en interiores.

“Me pareció muy cool, porque es como encerrarse en el personaje que representa y que la gente se enfoque en uno, versus lo otro que es en ambiente donde uno puede jugar con lo que le rodea, con el clima, con el sol, subir las manos o saltar. Aquí es un ambiente más controlado, pero positivo también”, contó el ‘Bonny’ pocas horas antes de aterrizar en su ciudad natal.

Por buen camino

“Sí me imaginaba, lo soñaba y lo visualizaba que sería así, pero lo que no sabía era que sería tan rápido y tampoco la historia por la que atravesaría para llegar hasta aquí. Cuando uno lo vive te das cuenta. Evalúas lo que ha llegado y el resultado que querías”, contó Bonny Lovy desde Paraguay.

El artista, nacido en Santa Cruz y que cumplió ayer 27 años, cree que lo más difícil de este proyecto en el que se ha encaminado hace poco más de dos años, es demostrar que no solo está en la industria para cantar, pues también siempre ha formado parte de la producción de los trabajos que ha venido realizando.

“Este proyecto hace todo tipo de música. Por ejemplo, Muchachita es cumbia, Quién será es como un reguetón único, Desde que la vi es un reguetón playero, Bonnyloveando es un merengue. Pienso seguir haciéndolo y actualizarme para estar siempre en la lucha”, comentó el cantante, adelantando que se encuentra ya trabajando en un nuevo tema que incluirá a cantantes de Perú, Chile y posiblemente Argentina, además que no descarta la posibilidad de realizar colaboraciones con sus compatriotas.