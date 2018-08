Bonny Lovy y Alkilados cantaron en EL DEBER

Con el ukelele y la melódica en mano llegaron a EL DEBER los integrantes de la agrupación colombiana Alkilados, junto al cantante boliviano Bonny Lovy, para promocionar su reciente éxito Ella me persigue, que se encuentra en el hot ranking de HTV y que ya supera los 14 millones de visualizaciones en YouTube.

“Soñamos con todo, estar en los Grammy, en todo, pero tenemos los pies en la tierra”, contó Juan David Gálvez, integrante del grupo que nació en Pereira (Colombia) y que fue nominado en 2015 en los Grammy Latino como mejor interpretación urbana.

Colaboración

Hace un año Bonny Lovy y Alkilados se encontraron en el backstage de los premios Heat de HTV y de allí nació la amistad que más adelante se tradujo en el trabajo que acaban de presentar hace un mes y que los ha llevado a varios países de gira promocional, como Perú, Paraguay y luego de Bolivia estarán en Argentina.

“Mañana (ahora) estaremos en La Paz con los seguidores”, indicó Bonny Lovy, quien adelantó que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto musical que incluirá colegas suyos de Chile, Perú y posiblemente Argentina.

El artista, nacido en Santa Cruz y que cumplió el lunes 27 años, cree que lo más difícil de este proyecto en el que se ha encaminado hace poco más de dos años, es demostrar que no solo está en la industria para cantar, pues también siempre ha formado parte de la producción de los trabajos que ha venido realizando y Ella me persigue no fue la excepción.