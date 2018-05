Bonny Lovy les dedica un reguetón a esas suegras ‘insufribles’

En las vísperas del Día de la Madre, Bonny Lovy no tuvo mejor idea que lanzar en YouTube el videoclip de su última producción discográfica, Tu mamá, lo que hizo pensar a muchos de sus seguidores que se trataba de un homenaje del artista a las madres. Pero no fue más que otra broma del cantante cruceño, ya que el tema está dedicado a las suegras.

“Es para las suegritas”, dijo entre risas y divertido el músico, que ayer estuvo presentando su nuevo tema en EL DEBER Radio y en las diversas plataformas que tiene el Diario Mayor.

“Es para la típica mamá que no deja que estés con su hija o tu propia mamá, que no quiere que estés con tu parejita, porque cree que no es buen partido para vos”, contó Bonny Lovy, que no esconde que la letra tiene parte de vivencias personales, “porque a mí también me ha tocado vivir eso de que creen que uno es malo porque tiene tatuajes y que sos un chico malo, pero yo soy un conejo bueno”, bromeó.



El tema fue grabado y producido en el estudio Playa Parking del grupo colombiano Alkilados. “Nos fuimos por un reguetón clásico, al estilo de Bonny. Siempre busco ponerle los ingredientes para hacer bailar a la gente, pero también acordes y tonos que sean interesantes y esta canción los tiene, porque tiene su parte de alegría y preocupación”, comentó el también ingeniero de sonido y productor musical.

Bonny Lovy cuenta que trabajar con los músicos colombianos fue un nuevo reto para él, ya que tienen una trayectoria importante con muchos logros. “A mí me tocó llegar al estudio y empezar a producir y demostrar que lo hacés bien. La vida del artista es todo el tiempo estar dando examen, demostrar que estás en un buen nivel y que te merecés todo lo que te está pasando”, aseguró el autor del exitoso Quién será.



La química con los músicos colombianos fue tan buena que grabaron un tema que será su carta de presentación del músico boliviano en

Colombia. Ya los líderes de Alkilados -Luis Fernando Torres (Lucho) y Juan David Gálvez (Juanito)- comentaron en abril pasado al diario El Colombiano que esperaban “que la canción sea la plataforma para que (Bonny Lovy) sea más reconocido”.



Optimista y seguro de que será un nuevo hit, el cantante adelantó que en los próximos meses no solo presentará el nuevo tema, sino que viajará a Colombia para hacer promoción en los medios de comunicación de ese país. “Será uno más que se va a sumar a la bonnymanía junto a Bolivia, Paraguay y Perú, donde ya conocen mi música y me reciben con mucho cariño”, aseguró el artista.

Detalles del video

Desde el sábado, cuando fue lanzado Tu mamá en YouTube, ha sido visualizado más de 40.000 veces. El videoclip fue grabado en Santa Cruz de la Sierra y en él participan la modelo y chef Bianca Flor Foianini junto a Bonny Lovy, y se incluye una animación del dibujo que el ilustrador nacional Mirko Mladic realizó especialmente para la canción.