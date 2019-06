Black Mirror: el episodio de Miley Cyrus es el peor valorado de su historia

Era el episodio más esperado de la quinta temporada de Black Mirror y por eso todos los focos se centraron sobre él: 'Rachel, Jack and Ashley Too' traía a Miley Cyrus al distópico mundo en el que se mueve la aclamada serie británica y nada menos que con un guiño a su pasado como estrella infantil, pero finalmente el resultado decepcionó (al menos para la crítica especializada).

El episodio en cuestión, que es el número tres de la nueva temporada de la serie antológica que se transmite por Netflix, se convirtió en el peor valorado de su historia. En Imdb logró una calificación de 6,6, muy por debajo de otros episodios, que en su gran mayoría están por encima de los 8 puntos.

El capítulo, que fue escrito por el creador de la serie, Charlie Brooker, también se aplazó en Rotten Tomatoes, donde tiene un 40% de aprobación, poniéndolo en categoría de "podrido". En esta web, el consenso general de los críticos es el siguiente:

"El episodio es un cadáver exquisito de buenas ideas que nunca se termina de formar por completo, 'Rachel, Jack y Ashley Too' luchan por unir muchos conceptos, pero no lo logran". Sin embargo si destacan algo, y es el registro histriónico de la actriz protagonista: "lo que sí funciona puede atribuirse en gran medida al desempeño totalmente comprometido y convincente de Miley Cyrus".

Lo positivo: la actuación de Miley

La revista Variety también coincide con las críticas negativas: "Las ideas de 'Striking Vipers' y 'Añicos' están limitadas (los otros dos episodios de la temporada), sin llegar al alcance y las posibilidades de 'Black Mirror' en su máxima expresión. Pero palidecen en comparación con 'Rachel, Jack y Ashley Too', la entrega más majestuosamente equivocada no solo de 'Black Mirror', sino de la televisión de los últimos años".

Pero no todo son malas opiniones, The Guardian destacó "el gran performance de Miley Cyrus", mientras que la edición en español de la revista Esquire se deshizo en elogios al episodio, asegurando que es "justo lo que el universo Black Mirror necesitaba" y que la serie debe explorar, cada vez más, otros escenarios donde el tono no sea siempre tan oscuro.

