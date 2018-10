Ben Stiller presenta su primera serie televisiva sobre la evasión de una cárcel

El actor estadounidense Ben Stiller presentó este lunes su primera serie televisiva como director, "Escape at Dannemora", una historia sobre la evasión de una cárcel inspirada en hechos reales, que se preestrenó en el mercado de programas audiovisuales Mipcom en Cannes (sur de Francia).

La serie, de ocho episodios, de CBS Studio International, será retransmitida por la cadena Showtime en Estados Unidos el 18 de septiembre.

La serie contó con grandes figuras de Hollywood como Patricia Arquette, Benicio del Toro o Paul Dano ("There will be blood"). En el guion participó Brett Johnson, que trabajó en la galardonada serie "Mad Men".

En los paisajes nevados del norte del estado de Nueva York, Tilly Mitchell, encargado de supervisar el taller de costura de una prisión, forjará una relación con dos detenidos y los ayudará a escapar.

"Ben se implicó mucho en este proyecto y le dedicó los dos últimos años, prestando una gran atención a los detalles", consideró el director de Showtime, David Nevins.

"Lo que me atrajo de esta historia es que es inverosímil. Cuando escuché como esos dos tipos se habían escapado en 2015, con unas sierras que les pasaban en unos filetes rusos congelados, podría pensarse que se trataba de una invención pero pasó de verdad, y eso terminó con la mayor búsqueda de Nueva York", contó Ben Stiller, también productor ejecutivo de la serie.

Más conocido por sus papeles cómicos ("Algo pasa con Mary"/"Loco por Mary", "Los padres de ella"/"La familia de mi novia"...), Ben Stiller disfrutó del cambio al género dramático: "se parece a los filmes que veía de más joven, dramas, pero con un poco de humor y verdaderos personajes complejos. Esto me parecía fascinante, es el tipo de película que siempre he querido hacer y la oportunidad se presentó", declaró el actor, de 52 años.