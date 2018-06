Bolivia tiene una población de 3,65 millones de mujeres mayores de 15 años y todas deberían ser concienciadas de que están en riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Esa es la alerta del más reciente informe del Instituto Catalán de Oncología (ICO) y de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que se unieron para ampliar los datos del Centro de Información sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH).

El informe, avalado por la Organización Mundial de la Salud, indica que cada año 2.029 mujeres son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, causado por el VPH, y 845 mueren de la enfermedad en nuestro país. Y agrega algo que venimos escuchando desde hace tiempo: que el cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar de cáncer más frecuente entre las mujeres en Bolivia, el mismo que aparece entre los 15 y 44 años.

Con estas estadísticas arribó a Santa Cruz Amy Baldwin, investigadora del cáncer y profesora miembro de la universidad de Georgia (Estados Unidos), quien estuvo dando charlas la semana que pasó. Ella puso énfasis en la vacuna contra el VPH.

En abril de 2017 se introdujo esta vacuna al esquema de inoculación. EL DEBER recabó del Sedes que la población objeto ese año fueron las nacidas entre 2005 y 2007, lo que representó 78.780 niñas. De ese total, las que recibieron la primera dosis fueron 64.282 niñas (es decir, el 81,60%). La segunda dosis la recibieron 50.987 niñas (es decir, el 79,32%).

El propio Sedes reconoció que estas niñas y sus padres fueron mal influenciados con información equivocada y que por eso no se logró cubrir la totalidad; sin embargo, quienes quieran recibir la vacuna o completar su segunda dosis, esta estará disponible hasta el 31 de diciembre. El Sedes recalcó que para que la vacuna sea cien por cien efectiva, deben aplicarse las dos dosis.



¿Qué se ha avanzado en cuanto a tratamientos contra el VPH? ¿cree que en Bolivia estamos lejos de tener acceso a estas innovaciones?

Se ha avanzado y en Bolivia ya se puede acceder a las vacunas contra el virus del papiloma humano; son muy efectivas. En Australia y en otras partes del mundo se han venido suministrando por más de 10 años, han demostrado ser muy seguras y efectivas. Ahora ya sabemos que solo se necesita dos dosis, en vez de tres.



Me parece que ustedes empezaron un programa de vacunación el año pasado, pero la implementación ha sido difícil y lenta. Me hace feliz que se esté planificando la vacuna, tiene una efectividad de entre el 95 y el 99%. Es una vacuna muy segura que no da chance a que haya una enfermedad causada por la vacuna. Hay gente que dice que produce efectos secundarios y no es verdad; sin embargo, no tenemos una buena cobertura.



En Bolivia, la mayor incidencia de cáncer se da en cuello uterino y en mamas, que son tipos de cáncer que, a diferencia de otros, se pueden prevenir con estudios rutinarios, ¿por qué persisten en nuestro país pese a que son más fáciles de detectar?



De donde yo vengo, en Georgia, hay muchos lugares en el campo, en los que pasa algo similar a lo que ocurre en Bolivia, es difícil traer a las mujeres para ser examinadas y estas temen someterse al examen, algo con lo que hay que acabar. Este cáncer (de cuello uterino) es el más alto en Bolivia, pero con la vacuna y teniendo un buen examen se lo puede frenar. Aspectos con los que en otros tipos de cáncer no se puede contar.



Hay que aclarar que el VPH no solo causa cáncer de cuello uterino, también cáncer anal, oral y de la garganta, por eso es que la vacuna en algunos países se la está implementando también en los varones.



¿Qué medidas debe adoptar una persona sana para asegurarse de no ser una estadística más de este cáncer?

Todos estamos infectados con VPH, pero solo un pequeño porcentaje va a desarrollar cáncer y el reto es identificar a quienes están con más riesgo para hacerles seguimiento y remover las lesiones, antes de que estas se conviertan en cancerígenas. Todos somos portadores, lo importante es la detección precoz, la prevención es la mejor cura.



¿Qué medida tomar? vacunarse antes de ser sexualmente activos, eso varía, en algunos países se vacuna desde los 9 años, aquí creo que a partir de los 12.



Es bueno decir que nuestro sistema inmunológico desecha la mayoría de estas infecciones de manera natural, así que cualquier cosa que nos hace más saludables como una buena dieta, buen descanso y menos estrés hacen que nuestro sistema inmunológico funcione mejor para que no le dé cabida al cáncer. Porque tratar el cáncer significa pagar terapias muy duras y caras.