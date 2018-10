Bad Bunny: 'No obligo a nadie a escucharme, si me oye es porque le gusta'

Bad Bunny (24) es un fenómeno mundial. El cantante de trap, que cantará este 1 de noviembre en Santa Cruz, fue premiado como el artista del año en los recientes Latin American Music Awards. Son cuatro años en los que el cantante puertorriqueño ha conseguido lo que muchos de sus colegas anhelan: fama, y una de las características de los artistas con gran popularidad es que casi nunca responden interrogantes sobre su vida, pero el Conejo Malo se atrevió a responder por escrito un cuestionario enviado por EL DEBER previo a su show.

¿Creíste en algún momento de tu vida artística que tu ascenso a la fama sería tan rápido?

Gracias a Dios todo ha salido mucho mejor de lo que esperábamos en tan poco tiempo. Me hace sentir orgulloso del trabajo. Es sacrificio de todo el equipo de productores y muchas personas que apuestan por el crecimiento global de mi carrera. Colegas como Arcángel, Ozuna, Farruko, J Balvin, han sido personas importantes para el crecimiento de mi carrera.

¿Sentís temor de que con la vertiginosidad con la que has tenido fama, la podás perder?

Hoy solo disfruto de lo que hago, el mañana es mañana y estamos trabajando con todo mi equipo para seguir creciendo, disfrutando de lo que hacemos, música a mi estilo.

¿Quiénes son las personas incondicionales en tu vida que te hacen pisar tierra en este mundo de fama y glamour?

Mi familia es muy importante para mí. Mis padres, soy orgullo siempre de ellos. Gracias a ellos y a lo que me inculcaron soy lo que soy ahora, una persona de bien. Estar lejos de mi casa es una de las cosas que a veces uno quiere cambiar de esta carrera.

Vos, al igual que otros representantes de tu género, han sido criticados por las letras de sus canciones ¿qué les podés decir a quienes te critican?

Mis letras son sin filtro. Sin duda las redes sociales fueron muy importante en mi carrera, porque mi estilo es original, enérgico y diferente. Estoy dispuesto a defender lo que soy y de cómo es mi estilo. Yo no obligo a nadie a escucharme, si me oye es porque le gusta y le gusta también quién soy y lo que represento. Confío y creo en mí como artista y no hay mejor sensación que saber que lo que estás haciendo es real.

Comentan que las letras del trap y reguetón hablan de lo que sucede en algunos estratos sociales ¿Es así? ¿Viviste esto en algún momento de tu vida?

Que cada uno hable lo que quiera. Cada cual le da el significado que quiera. Yo hago música a mi estilo, tomamos lo que hay que tomar y lo demás lo dejamos. En mis shows la intensidad de los fanáticos es todo pasión y energía, como si fuera una nueva religión y eso es lo que estamos haciendo.

Has trabajado con grandes representantes del género ¿Con quién quisieras hacer un feat, pero que aún no lo has conseguido?

Creo que estamos arrancando, queda mucho por hacer y mucho por trabajar. Soy un poco detallista y perfeccionista, pero siempre tendremos muchas sorpresas.

¿Qué otro género musical te gustaría probar?

Mi estilo es el trap. Aparecen muchas fusiones en torno a este estilo, que cada uno haga lo que quiera hacer, yo me identifico con esto.