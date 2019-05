Aviónica, el proyecto musical que lidera José Mrochek, acaba de lanzar un nuevo tema “Nada Va a Estar Bien”. La canción cuenta con la participación especial del reconocido cantautor puertorriqueño Tommy Torres, que hace dúo con el músico boliviano, del que se considera un 'fan'. La nota de prensa que promociona el tema indica que “Nada Va a Estar Bien” fue compuesto por Mrochek, en el que apuesta por reinventarse con un sonido más fresco y orgánico dónde las guitarras eléctricas son las protagonistas pero su sonido pop eléctronico que lo caracteriza se mantiene, pero que es enriquecido con la voz de Torres. “Soy fan de Joti (Aviónica) hace años. Es un compositor sólido que mezcla lo mejor del rock clásico con sonidos electrónicos actuales. “Nada Va a Estar Bien” es una joya de canción, digna de estar entre las grandes canciones del repertorio del rock latino. Me enamoré de ella en cuanto la escuché y tengo la suerte de sumar mi voz en esta versión. Sé que a mis fans les va a encantar porque cualquiera que haya visto un concierto mío sabe que el rock es mi base”, indica Torres en el comunicado de prensa. “Tommy Torres es uno de los compositores que más admiro dentro de la industria de la música latina. No solamente porque coseche hits, sino porque escribe canciones que siempre vivirán en el corazón de sus fans y los fans de los artistas para quienes compone. Ese talento es muy raro de encontrar en un músico. No sé cómo explicarles lo halagador que fue para mi, saber que le gusto tanto "Nada va a Estar Bien" que quiso cantarla conmigo. Siempre le estaré agradecido por tremendo honor”, comentó Mrochek. Puedes escuchar el tema en: