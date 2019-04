Avengers: Endgame sigue superando récords

Avengers: Endgame superó a Star Wars: The Force Awakens en la taquilla de Estados Unidos recaudando $us 60 millones para la función de medianoche del jueves, rompiendo el récord establecido en 2015 de $us 57 millones por la película de Star Wars, como lo reporta Box Office Mojo.

Solo las funciones de IMAX recaudaron $us 4,8 millones a lo largo de 412 lugares, lo cual marca la tercera venta más grande de todos los tiempos, de acuerdo con Variety.

La producción cinematográfica es el lanzamiento más amplio de Estados Unidos y se proyectó en 4.600 cines en el país a partir del viernes, con la preventa de boletos estableciendo un nuevo récord dentro de la primera hora en ventas.

Cifras mundiales

Alrededor del mundo, Avengers: Endgame recaudó $us 305 millones en sus primeros dos días de lanzamiento internacional en un total de 46 mercados, incluyendo el récord en China con $us 107 millones en su día de estreno y actualmente $us 154 millones.

El Reino Unido vio otro récord superado con $us 15.3 millones, con un crecimiento del 86% en comparación con Avengers: Infinity War, y también Brasil alcanzó los $us 7 millones, rompiendo su récord de un día. Rusia será el último mercado internacional que estrene la película, mañana.

Lo que se viene

Analistas predicen que Avengers: Endgame alcanzará los $us 300 millones en Estados Unidos durante este fin de semana de estreno, superando el récord actual del fin de semana de Avengers: Infinity War, el cual, de acuerdo con CNN Business, recaudó los $257,7 millones.