Autora de best sellers estará hoy en Santa Cruz

A iniciativa de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia y de la Facultad de Ciencias del Hábitat, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y con el apoyo de Paranoia School, la escritora Mackenzie Lee compartirá con lectores en Santa Cruz de la Sierra.

La presentación de la autora será hoy, a las 10:30, en el salón auditorio del campus universitario ubicado en la avenida San Martín # 146 Mackenzie llegó a Bolivia para participar en la Feria Internacional del Libro de La Paz (FIL), evento que se prolongará hasta el domingo 11 de agosto en el campo ferial de Chuquiago Marka y que contará con la presencia de autores de siete países, entre ellos México, el invitado de honor de esta versión

Sus logros

Mackenzie tiene licenciatura en Historia y maestría en Escritura para niños y adultos jóvenes. Su obra de ficción y no ficción apareció en Atlas Obscura, Boston Globe, Crixeo y Newport Review, entre otros.

Su novela La guía del caballero para el vicio y la virtud fue un best seller del New York Times y de ABA. La secuela, La guía de la dama para las enaguas y la piratería, ocupó el sitio número tres en la lista de libros más vendidos del New York Times.