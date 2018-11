'Aún no me retiro', Maluma tranquiliza a sus fans y seguirá con su carrera

Su retiro no duró mucho. Solo unas horas después de anunciar que hacía una pausa temporal en los escenarios, Maluma publicó un post en Instagram en el que anuncia que seguirá con su carrera musical. "Hombre de bozo besa sabroso. PD. aún no me retiro", escribió.

"Necesito pasear, meditar, hacer yoga y orar; esta semana me enfocaré en mí. Me voy a reportar un poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”, expresó Maluma más temprano, también por Instagram, un anuncio que fue tomado por muchos como su decisión de alejarse de los focos mediáticos temporalmente.

Al parecer fue maliterpretado y lo único que estaba contando era que se tomaría unos días para retomar energías antes de continuar sus actividades artísticas, como la gira que lleva en curso.

Su anuncio de "no retiro" fue publicado la tarde del jueves y solo en unas horas ya había logrado más de medio millón de likes y cientos de comentarios, positivos y negativos, en torno a su polémica "retirada".