‘Atrapados en azul’ desvela el drama de la delincuencia juvenil

Una película que refleja una realidad social del país, la delincuencia y pandillas juveniles, se verá el 1 de agosto en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Con la idea original de Luis Guaraní, que la escribió y dirigió, Atrapados en azul se filmó en el seno de los barrios de la ciudad de El Alto.

El trabajo de Guaraní, para escribir el guion, empezó en 2003 cuando las cifras elevadas de violencia de niños y jóvenes se tradujo en hechos alarmantes en ese municipio. Para eso tuvo que conocer de cerca sus modos de operación, léxico y la problemática que subyacía debajo de esas manifestaciones negativas.

En esa etapa, el cineasta se involucró con estos grupos y hasta los sumó al proyecto con algunas actuaciones. Paralelamente, fue delineando los perfiles de los personajes principales e inició el proceso de construcción de la trama, que es ficticia.

Guaraní explicó que el proceso para hallar a los protagonistas fue arduo, pero al final una sugerencia hizo que, finalmente, encontraran a Adrián Machicao, en el papel de Anton, y Brenda Prado, que interpreta a Carmen.

Ambos actores salieron del equipo de producción del filme, sin haber tenido ninguna experiencia actoral. Antes de elegirlos, el equipo había intentado, mediante castings, encontrar los perfiles adecuados sin éxito.

La pandilla desde adentro

La trama de la película gira en torno al liderazgo de Anton dentro de su pandilla y cómo sus decisiones influyen en la vida de todos sus seguidores. Rodeado de ellos, el protagonista decide elevar su popularidad planificando y llevando a cabo un robo a un banco.

El asalto es frustrado y en este perecen todos los compañeros de Anton, que logra escapar en un auto. En la huida es perseguido por una patrulla policial, pero es ayudado por Carmen y juntos se dirigen a buscar refugio a un nuevo lugar, manejando por una carretera.

Al final del camino hay un precipicio y, convencidos de que es el final, Anton y Carmen esperan que la Policía venga por ellos.

Sobre el director

Luis Guaraní es cineasta, graduado de la Escuela Internacional de Cine y TV (Eictv) en San Antonio de los Baños, Cuba. En su carrera obtuvo reconocimientos como el premio Amalia Gallardo, en varias oportunidades, y el premio plurinacional Eduardo Abaroa, que consiguió con el documental There is some shit, I will note eat.

Con el guion de Atrapados en azul ganó el Talent Campus de Berlín 2004. Fue catedrático en varias universidades de Bolivia.