Asuntos Pendientes renueva su imagen y estrena segmentos

“El programa tiene un carácter lúdico. En el sentido de que es serio, pero no es acartonado; es profundo, pero no es solemne; y es investigativo, pero no se queda en el molde”, con esa definición, Patricia Gutiérrez se refirió a Asuntos Pendientes, programa radial que coconduce con Tuffí Aré y prepara una renovación de imagen y contenido; sin embargo, seguirá en su programación habitual de los sábados, de 8:00 a 12:00, por EL DEBER Radio.

Con todos sus segmentos de variedades y la incorporación de nuevos, Asuntos Pendientes inicia su nueva etapa desde el sábado, con un sector de deportes y los denominados ‘La semana’ y ‘La buena vida’. En este último se dará consejos de sicología, salud y otros relacionados con la calidad de vida, indicó Aré.

Mencionó que otro de los cambios vendrá de la mano de Ramón Freixa, en el sector de gastronomía, con la presencia de invitados especiales. Además, van a intensificar las noticias en el segmento de política, incluyendo debates con invitados de peso y entrevistas a personajes influyentes.

También como novedad, el periodista indicó que habrá una mayor interacción con el público a través de las redes sociales. Para ello, tendrán un encargado de hacer la retroalimentación e informar minuto a minuto la información que se genere.

“Vamos a invitar a que la gente construya el contenido del programa, desde el monitoreo de redes. Que nos vayan contando qué está pasando en Twitter, Facebook e Instagram. El Instagram es una red nueva en la que recién hemos abierto una cuenta”, puntualizó Aré.

Nuevos programas

Otras novedades en la grilla de EL DEBER Radio serán la incorporación de nuevos programas. El periodista Carlos Valverde estará al aire todos los domingos, de 10:00 a 11:30, con Historias de gente como uno. El espacio estará dedicado a los clásicos del rock, la música y las historias de sus personajes, indicó Alex Meneses, productor general de EL DEBER Radio.

Añadió que en el espacio carnavalero se lanzará Carnaval toda la vida, con la agenda de actividades de la fiesta grande y lo sucedido en sus eventos especiales. Saldrá de lunes a viernes, de 17:00 a 18:00. La fecha de lanzamiento será el jueves 1 de febrero y estará al aire hasta el 1 de marzo.