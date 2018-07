Asbel llama "idiotas" a sus críticos y pide reflexionar con el uso de las redes

"La agresión nunca tiene que ser permitida y hay que regular este aspecto; no quería irme sin decir esto, me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Hay que crecer como sociedad, basta de esas cosas", dijo Asbel Valenzuela, periodista que formó parte del equipo de transmisión del Mundial y que fue blanco de muchas críticas en las redes sociales con comentarios ofensivos hacía su trabajo e incluso contra su persona.

"Quiero creer que fue un momento de descontrol, porque idiota es el que escribe de alguien porque no tiene nada más que hacer, no tiene otra ocupación y se prende de las redes sociales; pero más idiota sería el que consume, el que comparte, ese es más idiota todavía", dijo Asbel este domingo durante la emisión del programa mundialista de la red Uno. El comunicador recibió el apoyo ante las cámaras de sus colegas Marco Chávez y Pablo Bustillos.

Valenzuela reclamó que como sociedad debe haber mayor tolerancia y aprender a aceptar la diversidad que se tiene como país, saber entender que hay diferencias pero que es "por esas diferencias que somos un país demasiado rico, con muchísimo potencial, entonces no podemos estar perdiendo el tiempo en estas cosas y tenemos que apoyarnos más". Pidió a la gente no acudir al ataque cobarde que muchos usuarios hacían a través de perfiles falsos.



"Hay demasiado cobarde e idiota que tiene tanto tiempo para escribir de otra persona, que no trabaja, no tiene ocupaciones, o quiere sumarse y agarrarse de mi mano para que les regalen 'likes' o compartan sus fotos, no sé cual es la idea", agregó.

