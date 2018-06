Arrestan a manager de Mago de Oz tras cancelar concierto en La Paz

Entre acusaciones entre el promotor del espectáculo y Mago de Oz por el frustrado concierto sinfónico que debía realizar ayer en la ciudad de La Paz la banda española, hoy se agregó un capítulo más a ese conflicto con el arresto de la manager del grupo por incumplimiento de contrato.

"Porque ya estuvo bueno de tanto abuso y extorsión; Manager de Mago de Oz detenida porque FM Rock y los bolivianos se respetan", escribió Gustavo Tobar, responsable de la empresa FM Rock Producciones que organizo el espectáculo, y adjuntó un video en el que se ve una policía colocándole las esposas a la que sería la manager del grupo.

Según el diario paceño Página Siete Tobar informó hoy que "la manager del grupo musical fue detenida por incumplimiento de contrato después de que el show de ayer fuera suspendido a menos de una hora de la presentación debido a la intensa lluvia". El mismo diario recordó que ayer FM Rock Producciones fue multada con más de Bs 6.000 por el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor por incumplir la oferta de un concierto sinfónico, que iba a ser el único en Sudamérica en la gira por los treinta años de trayectoria de Mago de Oz.

En un comunicado emitido ayer en la página web oficial de la banda, los músicos anunciaron la suspensión del concierto sinfónico (en el que también estaba previsto que participe La Orquesta Filarmónica de El Alto), pero que se presentarían en el Teatro al Aire Libre con el show que han estado presentando en su gira por sus 30 años.

Durante su presentación de ayer por la noche Jesús María Hernández, baterista y líder del grupo se disculpó por no realizar el concierto esperado y acusó a Tobar por no cumplir con lo pactado "Yo que vosotros no volvía a comprar una entrada a este promotor", dijo Hernández, e invitó a los músicos bolivianos a subir al escenario y se comprometió a que el grupo regresaría para realizar el esperado recital. Luego de algunas canciones la intensa lluvía que cayo sobre La Paz determinó que la banda desistiera de seguir tocando porque el agua había afectado a los equipos del grupo.

Hasta el momento Mago de Oz no ha realizado ningún comunicado oficial, que se espera que lo haga en las próximas horas.