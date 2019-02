Ariana Grande está molesta con el productor de los Grammys, Ken Ehrlich, y lo desmiente a través de Twitter. Después de que él asegurara a Associated Press que la cantante no hará un performance y tampoco asistirá a la premiación porque ella consideró que “era muy tarde para planear algo”.

La cantante explicó que Ken Ehrlich estaba mintiendo y que las cosas no había sucedido así. “No me dieron libertad creativa para hacer un performance”, aseguró en declaraciones reproducidas por la revista ELLE.

“He mantenido la boca cerrada, pero ahora estás mintiendo sobre mí. Puedo organizar una actuación durante la noche y lo sabes, Ken. Fue cuando te ahogué con mi creatividad y mi propia expresión, que decidí no asistir. Espero que el programa sea exactamente lo que quieres que sea y más ” escribió y añadió un emoji de corazón al final.

Aclaró que presentó varias opciones para su performance. “Ofrecí tres canciones diferentes. Se trata de colaboración. Se trata de sentirse apoyado. Se trata de arte y honestidad. No de política. No de hacer favores o jugar juegos. Es solo un juego para todos … y lo siento, pero eso no es lo que la música es para mí”, continuó.

Los tweets de Ariana Grande fueron publicados luego de que ayer se comunicara extensamente que la cantante no asistiría a los Grammys a pesar de estar nominada en dos categorías.

Fuentes cercanas a la situación declararon a Variety que ella y lo productores habían estado en desacuerdo con las canciones que ella había elegido para su performance. De hecho, una de las fuentes aseguró que Ariana se sintió “insultada”porque los productores no dejaron que cantara “7 rings”, su sencillo más reciente.

Dijeron que "/ Rings " podría ser parte de una mezcla, pero insistieron en ellos eligieran la segunda canción. Esa oferta no funcionó para Grande, quien se retiró de la presentación en parte porque a otros artistas no se les dio la misma estipulación. Al parecer, los tweets de la cantante confirman esta información.