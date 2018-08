Aretha Franklin, la reina del soul, muere a los 76 años en los EEUU

"The moment I wake up before I put on my makeup, I say a little prayer for you..." dice el inicio de uno de los hits emblemáticos de la cantante y diva del soul Aretha Franklin, I say a little prayer for you. Franklin falleció hace algunas horas luego de luchar contra un cáncer de páncreas.

Nacida en 1942 en Memphis, era hija del predicador Clarence LeVaughn Franklin y la cantante de gospel Barbara Franklin. Llevaba en la música desde los años 50, donde comenzó una carrera artística muy influenciada por el ambiente gospel y algunas de las mejores voces del jazz como Dinah Washington y Ella Fitzgerald. Con tan solo 14 años hizo su primera grabación.

Fue en 1960 cuando abrazó el soul y comenzó a convertirse en una leyenda. Con su primer single que grabó con Atlantic Records, I never loved a man the way I love you, la revista Rolling Stone ya hablaba de cómo Franklin había hecho una "maravilla el soul". En 1967 grabó Respect, uno de sus temas inolvidables.

La diva de Memphis llevaba años luchando contra el cáncer, pese a no haberlo reconocido nunca de forma oficial, y el año pasado anunció que se retiraba definitivamente del mundo del espectáculo. "Este será mi último año. Estaré grabando, pero este será mi último año de conciertos. Esto es todo", aseguró en una entrevista concedida en 2017. "Me siento muy enriquecida y satisfecha con la procedencia de mi carrera y dónde se encuentra".