Angélica Sosa asegura que se destinan Bs 100 millones para cultura

“El presupuesto para cultura jamás se disminuye (…). La cultura en Santa Cruz supera los 100 millones de bolivianos anuales, es absolutamente desarrollo humano, la cultura en Santa Cruz no para”, fueron las palabras de Angélica Sosa, la presidenta del Concejo Municipal, al referirse a los reclamos por disminución del presupuesto para actividades de la Dirección de Cultura.

La autoridad estuvo presente en el acto de iza de la bandera cruceña, por los 154 años de creación de la verde, blanco y verde, realizado en el Comité Cívico.

“La primera sala de teatro distrital se está terminando, he acompañado al alcalde a la entrega de 20 módulos este año, con talleres, para que puedan hacerse actividades culturales este año, he acompañado a bibliotecas. Colaboramos a la Asociación pro arte y Cultura (Apac) y, sobre lo que ha generado la Bienal, (esta) no se iba a hacer en Santa Cruz, se definió un año antes en La Paz, pero volverá el año que viene a Santa Cruz. La Feria del Libro nombró al municipio como un ente generador de mayor cultura por la red de bibliotecas, hemos recibido una premiación y nos sentimos contentos”, adujo.