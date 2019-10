"Perdón Cochabamba, estuve horrible. No me encontré a gusto nunca, no podía ni respirar. Lo siento y soy sincero. Perdón a mis compañeros, público y empresa en Bolivia", publicó Andrés Calamaro en su cuenta de Facebook, luego de su actuación de este jueves en el hotel Cochabamba.

El roquero argentino llegó a Bolivia como parte de su gira Cargar la suerte, que retomaba luego de dos meses de pausa, precisamente en suelo boliviano, con el recital programado en la capital del Valle.

“Hace muchos años no ofrecía un concierto tan flojo, no podía respirar. No me levanté con el pie derecho esta mañana. Me asumo con “lo peor de los buenos artistas”. Resumir lo de recién fue una pesadilla, no tengo excusas. La verdadera pesadilla que es “no tener buenas sensaciones en el escenario”. Ni la altura es excusa, ni los horribles teléfonos en alto, ni el escenario; mía es la responsabilidad”, complementó en otro post el autor de Días distintos y Mi enfermedad.

A pesar de que el ‘Salmón’ recibió el apoyo de la mayoría de sus fans en las redes, también hubo reacciones en contra de parte de quienes consideraron que la presentación no cumplió con sus expectativas.

El artista había dado inicio al concierto con la canción Alta suciedad, de 1997. Luego siguió con Verdades afiladas, Clonazepam y Circo, A los Ojos, La parte de adelante, Tránsito lento, Loco, Corte de Huracán, Crímenes perfectos, Mi enfermedad, Flaca, Paloma, Falso LV, Algún lugar encontraré, Los Aviones y Tuyo siempre.

“Perdón Cochabamba, todos se merecen lo mejor de mí”, repitió al concluir su publicación en la red social. El músico había cumplido con una conferencia de prensa más temprano, sin ningún inconveniente. Luego comentó al respecto en su cuenta y elogió la belleza de la mujer local.

El Salmón comenzó su presentación con Alta suciedad (Foto: Opinión Bolivia)

La siguiente actuación de Calamaro está programada para este sábado 5 de octubre, en Santa Cruz de la Sierra. El salón Guarayos, de Fexpocruz, es el escenario que marca el retorno del artista a la capital cruceña, luego de su anterior presentación de 2013.