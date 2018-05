Alejandro Fernández:La Paz vibró con la Entrada del Gran Poder

No pidió las grandes excentricidades, a diferencia de otras estrellas, solo coñac Hennessy y agua Evian, y estará en Santa Cruz de la Sierra dos días antes de su concierto, ambientándose.

Después de tres años, Alejandro Fernández pisará Bolivia otra vez. A iniciativa de las productoras Oreja y Tag, hará vibrar a su público en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera el 6 de junio, como parte del tour Rompiendo Fronteras, con el que celebra 25 años de carrera en 15 países.

Si no hubiera vencido el pánico escénico a los 22 años, fruto de una presentación fallida con su padre cuando tenía ocho años y olvidó la letra de la canción, el ‘Potrillo’ sería un arquitecto, y los fans jamás habrían disfrutado su paso por varios géneros musicales, desde rancheras hasta el pop.

Con 47 primaveras encima, un cuarto de siglo en su currículum como cantante, es una de las voces más románticas de su tierra.

25 años de carrera musical, ¿qué cosas siente que ha ganado y perdido en ese periodo?

Definitivamente he ganado: una familia maravillosa, con mis cinco hijos, de los cuales me siento muy orgulloso; he ganado una carrera que me llena de satisfacciones, soy un apasionado por lo que hago; y el tener la recepción que tengo por parte de mis fans. Es maravilloso.



¿Qué es lo bueno y lo malo de esta carrera?

Intento siempre quedarme con lo bueno en esta vida. Lo bueno es que con todo lo que he vivido de forma personal y profesional, soy quien soy hoy. No me arrepiento de nada de lo que he hecho porque me hace estar donde estoy. Agradezco todo lo que se me ha entregado a lo largo de estos años, en donde he recibido muchísimo amor de parte de mis fans, conocer distintos lugares, culturas y personas, reconocimiento de parte de mis pares, conocer gente maravillosa a lo largo de los años.

Su hija Camila ha empezado su propia carrera musical ¿Qué consejos le ha dado? ¿Qué consejos le dio su padre cuando usted se iniciaba?



¿Qué tiene que ver usted con este inicio? ¿Cantaría a dúo con ella como hicieron usted y su padre?

Mi padre me apoyó desde un principio y me dijo: “Hijo, nunca veas esta carrera con algún otro interés; si no lo haces con convicción, no te dediques a esto, porque además tienes un trabajo muy grande, ya que el apellido pesa muchísimo. Tendrás que esforzarte el triple”. Y con mi hija será lo mismo, la tendrá difícil.



Ella tiene claro que cuenta con todo mi apoyo y que por supuesto estoy feliz de guiarla en este camino, al igual que lo hizo mi padre conmigo, me involucró en el mundo de lo artístico y no de la farándula, ahí hay muchas tentaciones donde te puedes desviar, pero ahí estaré con mi hija, apoyándola y guiándola para que aprenda y sea tan feliz como yo lo he sido.

Cantar con mi hija es algo que disfruto mucho y estoy orgulloso del lanzamiento de su single Mío.



¿Ve a sus otros hijos con la posibilidad de ser cantantes?

Todos tienen la posibilidad, lo llevan en la sangre, pero a lo que se quieran dedicar, yo los apoyaré siempre.



La figura de su padre es muy conocida, en contraparte de su mamá se conoce muy poco ¿Qué aspectos destaca más de ella?

Ella es una gran persona, para mí es un ejemplo como madre y como ser humano. A ella yo la amo muchísimo.

Buena parte de su carrera, igual que la de su papá, exalta los valores del charro mexicano en su accionar y en su portal web, y a pesar de haber incursionado en otros estilos musicales, usted acostumbra dar relevancia a lo mexicano… ¿Por qué hacerlo cuando otros olvidan sus raíces?



¿Qué tiene México de especial?

México es mi tierra, es parte de lo que soy y honrarlo con sus raíces es algo que me nace del corazón. Intento no olvidar de dónde vengo y eso me trae a mi tierra cada vez que interpreto la música mexicana.

Yo nací como artista con el mariachi y moriré con el mariachi.



Su fundación trabaja con indígenas mexicanos, rescatando los valores de su patria. ¿No pierde la fe, a pesar de la violencia en México, de los ataques a periodistas, etc.?¿Por qué seguir peleando por mostrar un México distinto? ¿Es suficiente lo que hace?

Porque México es hermoso, tiene tanta cultura, tanta historia, que es importante que eso no se pierda. Yo desde mi vereda puedo ayudar aportando un poco y si todos logramos cambiar algo, podemos lograr grandes cambios. Sigo creyendo en mi país, en la educación y en que la historia y las tradiciones no se pierdan. Es un legado que debemos conservar, proteger y promover.



¿Qué tiene Alejandro Fernández de potrillo?

El amor por la tierra, la familia.



¿Cuándo fue la última visita a Bolivia? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando le dicen Bolivia?

La última vez que vine fue el 2015 con el Confidencias World Tour.

Lo primero que se me viene a la cabeza es la energía que tienen aquí, esa calidez con la que te reciben.



¿Por qué se dio modos para conocer Cuba en medio de esta gira? ¿Por qué dijo que dejó el alma en Cuba en sus redes sociales?

Porque conocer Cuba era uno de mis sueños, después de mucho tiempo pude ir ahí y conocer a su gente, su cultura, su gastronomía, y quedé maravillado. ¡¡Cuba es impresionante!! (pone doble signo de admiración).



Todos tenemos un favorito…¿Cuál de sus canciones es la que más le llega al alma y por qué?

Las canciones tienen distintos momentos, depende de cómo te sientas o lo que estás viviendo, el cómo recibes una canción, así que es variable, pero lo que sí puedo decir es que dejé mi alma y mi corazón en este álbum, es la forma más genuina que tengo de conectarme con mi público.



¿Cómo llevar con altura una herencia musical como la de Vicente Fernández?

Con mucha disciplina y amor a la profesión.



Ha cantado rancheras, baladas, boleros y canciones pop ¿Qué rescata de cada género?

Cada uno de los géneros tiene lo suyo y lo que sucede es que se complementa uno con el otro.



Pocos artistas logran mantenerse en medio de dos mundos, el pop y el de sus raíces. ¿Cuál es la clave para tener la credibilidad en ambas?

Seguir cantando canciones especiales que sienta desde dentro de mi corazón.



¿Se cantan mejor las rancheras enamorado o despechado?

Despechado, pero también enamorado.



¿Qué límites quería trascender con su álbum Rompiendo Fronteras? Y ya después de un año, ¿qué balance hace de este álbum y sus colaboraciones?

Es un álbum que me llena de mucha satisfacción y orgullo porque las fronteras que rompimos fueron netamente musicales para poderle dar al público sonidos nuevos y frescos.



La canción que no puede faltar en sus conciertos.

Como quien pierde una estrella.



El tema que siempre le pide el público.

Sin tantita pena.



La canción de su padre que le saca una lágrima.

Hermoso cariño.

Una canción propia que le suba el ánimo.

Eres.