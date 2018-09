'The Tonigth Show' fue el escenario para una memorable presentación de Aerosmith, que de la mano del comediante Jimmy Fallon interpretaron su canción 'Walk this way' con instrumentos de juguete.

Acompañaron a Fallon, Steven Tyler, Joe Perry, Joey Kramer, Tom Hamilton y Brad Whitford, además de la banda The Roots.

La banda se encuentra en la actualidad realizando una gira por su 50 aniversario de creación, aún a la cabeza del incombustible Steven Tyler.

Te dejamos con el video de la actuación: