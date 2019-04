Abel Pintos llegó para devolver el cariño a Bolivia en sus conciertos

Llegó ayer en la tarde y esta vez quiere conocer mejor Santa Cruz de la Sierra, porque en su visita promocional, de hace un mes, quedó encantado con la gente. Eso fue lo que expresó Abel Pintos, el cantautor argentino que esta noche continuará su gira La familia festeja fuerte, con tres recitales en Bolivia.

La primera presentación será en suelo cruceño, a las 21:30 en el pabellón Brasil de la Feria Exposición. Antes que él, Ezequiel Bazán y un grupo de artistas de Factor X serán los teloneros en el escenario, para un show que, como él mismo definió, siempre está lleno de sorpresas.

“En mis conciertos siempre hay distintos estados emocionales. Nunca es solamente de baladas, bailable o de folclore. Es un camino que tiene distintas paradas, que pretende ser un viaje conceptual de todos los géneros que he abordado. Habrá momentos para bailar, de euforia, de introspección, de folclore y de recordar mis primeras etapas”, aseguró Pintos al referirse a lo que debe esperar el público durante el show de esta noche.

Así, el creador de Sin principio ni final dejó claro que el recorrido musical será amplio, yendo desde su primer álbum Para cantar he nacido hasta La familia festeja fuerte, título de su último trabajo.

En el tema del baile, confesó que disfruta mucho de hacerlo en el escenario, aunque es consciente de que no es el mejor de los bailarines. “La gente se divierte mucho conmigo”, bromeó.

Gracias a Bolivia

Para Pintos estar en el país está casado con un profundo agradecimiento al público. Aseguró que gracias a la expectativa generada, la llegada de sus conciertos es posible. “Estoy supercontento de tener la oportunidad de hacer esta primera gira por el país. Ojalá sea la primera de muchas”, auguró.

Asimismo, no ocultó su ansiedad por llegar a Santa Cruz y empezar en esta ciudad. “La vez que fui a hacer promoción me trataron con mucho cariño y me lo hicieron sentir muy de cerca. Espero ver un poco más la ciudad y seguir encantándome con la gente”, remarcó.

Descanso

Después de Bolivia, el cantante dará un único concierto en Chile para luego tomarse un tiempo para descansar y dedicarse a producir sus nuevos títulos. Explicó que para él, la creación es un proceso constante, pero necesita tiempo para materializarla.

Ese tiempo es el que no ha tenido, porque este tour que empezó en 2018 lo ha llevado por más de 50 conciertos, principalmente en ciudades de Argentina.

En Bolivia estará el viernes 26 en La Paz y el sábado 27 en Tarija. A esta última ciudad vuelve, después de dos años.