40.000 bailarines y 7.000 músicos bailan por el 'Tata' del Gran Poder

En el año de su postulación como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 40.000 bailarines y 7 mil músicos bailan en la Entrada Folklórica Jesús del Gran Poder por las calles de la ciudad de La Paz.

La festividad cuenta con más de mil efectivos policiales y otro número similar, de funcionarios ediles de La Paz que esperan efectuar un control estricto para evitar excesos de consumo de bebidas alcohólicas y el orden tanto de los bailarines como del público en general.

El estricto control forma parte de la campaña masiva con el objetivo de revalorizar y promocionar la práctica cultural más importante de La Paz, informó la Alcaldía de La Paz, además de recabar antecedentes de la entrada y reforzar la carpeta de postulación ante la Unesco.

Son 74 las fraternidades que realizan el recorrido que comenzará en la plaza Garita de Lima. De estas son 22 las que bailarán morenadas, 11 serán caporales, nueve kullawadas, cinco tinkus, cuatro tobas, cuatro salay, dos de saya, dos pujllay, dos llameradas y otras danzas más como diablada, waca- waca y suris sicuris.

Movimiento económico

Según datos de la alcaldía, esta entrada folklórica generará este año un movimiento económico superior a los $us 115 millones. De acuerdo a la información del secretario municipal de Desarrollo Económico, Sergio Siles, el rubro con gastos que más creció es el de bandas y artistas.

Los datos de proyección del movimiento económico fueron emitidos en base al estudio realizado en 2012 y las estimaciones de 2013, 2014, 2016 y 2017, además, se tomó en cuenta el constante incremento de bailarines, músicos y precios.

Dicho movimiento económico se distribuye principalmente, en el consumo de cerveza y bebidas que supera los $us 50 millones; orfebrería $us 24 millones; trajes, distintivos y vestimenta entre $us 24 a $us 25 millones; y bandas y artistas aproximadamente $us 6 millones.