16 mujeres acusan a Morgan Freeman de acoso sexual

Morgan Freeman, una de las leyendas vivientes de Hollywood, es el centro de un nuevo escándalo de acoso sexual en el mundo de espectáculo. Dieciséis mujeres aceptaron dar su testimonio en un reportaje de CNN en el que contaron que el actor, de 81 años, tuvo un comportamiento inadecuado con ellas y hasta hizo tocamientos indebidos cuando trabajaban durante el rodaje de varias películas.

Freeman, ganador del Oscar en 2008, es recordado por varios papeles en los que siempre se metió en la piel de personajes intachables, por lo que esta noticia ha causado mucho impacto en sus fans y se ha convertido en tendencia mundial en Twitter este jueves.

Los incidentes habrían sido presenciadas por Lori McCreary, la confundadora de Relevation Entertaiment, la productora de Freeman, y al menos siete trabajadores de esta empresa aseguraron que la estrella se sobrepasaba verbal y físicamente con sus asistentes.

Una de las mujeres, que trabajó con él durante el rodaje de 'Going In Style' , contó que el actor la sometió a contactos no deseados y comentarios sobre su figura y vestimenta casi a diario. Freeman descansaba su mano sobre su espalda baja o le frotaba la parte inferior de la espalda, dijo.

"Freeman siguió tratando de levantar mi falda y preguntándome si llevaba ropa interior", pero nunca le levantó la falda con éxito.

Otra de las asistentes que denunció a Freeman dijo que el actor hacía constantes comentarios sobre el físico de las mujeres con el trabajo a tal grado que esto las obligó a vestirse recatadamente para no escucharlo.

"Comentó sobre nuestros cuerpos, sabíamos que si él venía no debíamos usar ninguna blusa que mostrara nuestros pechos, no usar pantalones ajustados, es decir, no usar ropa que estuviera ajustada", dijo.

Este es un nuevo episodio en torno a las denuncias por incidentes de carácter sexual en contra de celebridades que comenzaron tras las revelaciones en contra del alguna vez poderoso productor Harvey Weinstein y otros actores como Kevin Spacey y Dustin Hoffman y dieron origen a la movilización femenina bautizada como #MeToo.