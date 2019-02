La gala de los Óscar 2019 abrió con rock del bueno. La versión 91 de los premios dio inicio con el show de Queen en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y la voz de Adam Lambert interpretaron clásicos de la banda británica, como We will rock you y We are the champions. El público se puso de pie inmediatamente y coreó estas piezas que forman parte de la banda sonora de Bohemian Rhapsody, cinta nominada a mejor película

Tal como se había anunciado, la ceremonia no cuenta con un anfitrión oficial, aspecto que fue resaltados por las actrices Tina Fay, Amy Poehler y Maya Rudolph, que se encargaron de presentar el Óscar a la mejor actriz secundaria. El trío se comió el arranque con mensajes políticos y feministas antes de entregar la estatuilla a Regina King, que se llevó el premio a mejor actriz de reparto por su actuación en Si la colonia hablara (If Beale Street Could Talk). King ya tiene tres premios Emmy por su trabajo en televisión.

Posteriormente, el galardón a mejor maquillaje lo ganó Vice (la cinta inspirada en el exvicepresidente de EEUU, Dick Cheeney) y el mejor mejor diseño de vestuario fue para Pantera Negra, la primera cinta de superhéroes nominada a mejor película.

Roma, la cinta del mexicano Alfonso Cuarón, la favorita con 10 nominaciones, arrancó con buen pie al recibir el Óscar a la mejor fotografía, la cual estuvo a cargo, precisamente, de Cuarón. En su discurso de agradecimiento, el director no se olvidó de Emmanuel el Chivo Lubezki, el mexicano que ha ganado tres veces consecutivas en esa categoría. Posteriormente, también logró el Oscar a la mejor película extranjera.

Cuarón alza el Óscar a mejor fotografía

Por su parte, Bohemian Rhapsody obtuvo tres premios: a mejor edición de sonido y mezcla de sonido.

Antes de ingresar al auditorio del teatro Dolby de Los Ángeles, las estrellas invitadas al Oscar 2019 recorrieron los 275 metros de distancia de la alfombra roja. Las casas de moda más prestigiosas del mundo, así como los nuevos talentos del diseño, hacen gala de su creatividad en las prendas elegidas por las estrellas nominadas.

La 91ª edición de los Premios Oscar es la más abierta de los últimos años en su lucha por el galardón principal de la noche, el de mejor película: una pugna entre la mexicana Roma, primera película nominada de Netflix, Green Book y taquillazos como Black Panther, Ha nacido una estrella y Bohemian Rhapsody.

Esta gala sin presentador (después de que Kevin Hart renunciara) es, además, una de las más controvertidas en mucho tiempo, tomando decisiones de las que se desdecía días después.

La película dirigida por Alfonso Cuarón, es la favorita, ha conseguido 10 nominaciones, entre ellas a mejor película, mejor dirección y mejor guion. Cinco de ellas son para su director y productor. También ha logrado 10 candidatura La favorita, y con ocho están Green Book y Bohemian Rhapsody. Con siete se queda Black Panther y con seis, Infiltrado en el KKKlan. Las estrellas ya se están paseando por la alfombra roja.